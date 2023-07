Ce schimbări au loc în cariera artistei Georgiana Lobonț, însărcinată a treia oară: ”Să profităm”

Georgiana Lobonț a dat o veste uriașă fanilor ei de curând și anume că va deveni mamă pentru a treia oară! Cântăreața de muzică de petrecere a făcut primele declarații despre bucuria imensă pe care o simte, în exclusivitate pentru FANATIK.

Georgiana Lobonț, primele detalii despre a treia sarcină. Cum au reacționat copiii ei

Tânăra, mamă a doi copii, a mărturisit cum au primit cei mici vestea că vor avea un frățior sau o surioară. Totodată, Georgiana Lobonț ne-a spus ce simptome a avut până acum și ce se va întâmpla cu cariera ei muzicală în următoarele luni.

ADVERTISEMENT

Vedeta a declarat că nu s-a confruntat cu cine știe ce simptome până acum, în afară de o durere de cap pe care o are de vreo lună. Cât despre reacția copilașilor ei, Eduard și Irina, aceștia sunt atât de bucuroși încât se gândesc deja cine va sta mai mult cu frățiorul sau surioara lor și cu cine va dormi.

Copiii vedetei, extrem de bucuroși: „Strigau, nici nu înțelegeam ce zic”

„Am avut anumite chestii, am simțit eu, așa, ceva, dar mi-a și întârziat menstruația și ăsta a fost primul mare semn. Am primit vestea asta super-tare.

ADVERTISEMENT

Copiii s-au bucurat, pentru că ei își doreau de foarte mult timp. Ei de mult timp ne tot zic că mai vor bebe. I-am sunat pe video și atâta erau de bucuroși, încât strigau de bucurie. Nici nu înțelegeam ce zic, la un moment dat îmi traducea mami, Edi spunea că vrea să doarmă cu bebelușul în pat. Deja și-l împart.

Acum mergem la mare și i-am adus și pe ei și pe bunici. Ei deja ne așteaptă acolo, că dacă am acolo de cântat am zis să profităm să fie și copiii. Abia aștept să merg acolo să văd ce reacție au. Bunicii sunt foarte bucuroși toți. Cum să nu fii bucuros la o asemenea veste? E cea mai frumoasă veste pe care o primește un om”, a declarat Georgiana Lobonț, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, mult mai emoționați față de primele două sarcini: „Să ți se întâmple atâtea în viață…”

are deja experiență ca mamă, trecând de două ori prin asta. Chiar și așa, emoțiile sunt la fel de mari, ba chiar, artista ne-a spus că parcă de data asta atât ea cât și soțul ei, Rareș Ciciovan, sunt și mai emoționați.

„Parcă suntem mai emoționați. E ceva unic. Nu pot descrie prin cuvinte. E o bucurie din aia interioară, te simți norocos, binecuvântat. Te simți iubit de Dumnezeu. Ne simțim privilegiați.

Totuși, să ai atât de multe lucruri bune, să ți se întâmple atâtea în viață, să fim sănătoși, să avem doi copii frumoși, și fetiță și băiat, acum să mai vină încă unul, părinții să îți fie sănătoși, să trăiască, bunicii, la fel… Chiar ne bucurăm, chiar avem tot ce ne dorim. Nu ne lipsește nimic. Ne bucurăm din tot sufletul”, a completat Georgiana Lobonț.

ADVERTISEMENT

Cântăreața nu renunță la evenimente: „Nu am grețuri, atâta că mă doare un pic capul”

Artista nu are de gând să pună pe pauză activitatea ei, căci nu a avut probleme cu cântatul din cauza sarcinii nici la primii doi copii. Dimpotrivă, își dorește foarte tare să își onoreze evenimentele până aproape de momentul în care îl va aduce pe lume pe cel de-al treilea bebeluș.

„Eu am cântat la celelalte sarcini până înainte cu o săptămână, și după o săptămână m-am reapucat de evenimente. Așa o să fac și cu a treia sarcină. Îmi continui activitatea. N-am nicio problemă, nu am grețuri, atâta că mă doare un pic capul, dar mă durea de vreo luni. Eu credeam că am problemă cu cervicala.

Nu știam din ce cauză și mănânc mai mult fructe. Nu prea îmi vine să mănânc altceva, beau lichide multe. Dar nu am alte senzații, nu am greață, nu am rău, nu am stări de irascibilitate. Nu-s nervoasă, n-am nicio problemă. Mă simt foarte bine”, a adăugat Georgiana Lobonț.

Noul membru al familiei nu o va încurca sub nicio formă pe plan profesional. Mai mult de atât, abia așteaptă să plece la spectacole cu el în burtică, să o audă cântând, așa cum s-a întâmplat cu Edi și Irina.

„Făceam lucruri pe care nu prea le fac graviduțele”

„Mă bucur că pot să cânt, mă simt puternică. Muzica și faptul că nu mă opresc din ceea ce îmi place îmi dă puterea să fiu bucuroasă și liniștită. Bebelușul ăsta nu o să mă încurce cu absolut nimic.

Sunt convinsă că o să-i placă muzica, pentru că ei erau în burtică în permanență atunci când am cântat. Am sărit, am dansat. Lumea care mă admiră și care mă știe, știe că făceam lucruri pe care nu prea le fac graviduțele. Dacă ești gravidă, nu înseamnă că ești bolnav. Bebelușul o să fie exact ca ceilalți doi, un bebeluș foarte activ”, ne-a mai zis Georgiana Lobonț.

nu știe în câte săptămâni e, iar asta va afla la primul ei control. Deși până acum s-a ocupat de sarcina ei un medic din Cluj Napoca, la al treilea copil o va consulta un doctor din Constanța.

Primul control, la mare

va fi timp de două săptămâni la mare, iar șederea ei pe litoral a fost planificată de mai mult timp, așa că nu are cum să ajungă la medicul ei din Cluj.

„Nu știu încă în câte săptămâni sunt. Mi-am făcut programare la medic în Constanța, pentru că eu nu mai ajung în Cluj două săptămâni la medicul meu, cel care m-a ajutat la primele două nașteri…

Și, pentru că nu am cum să ajung la Cluj, voi merge la primul meu control la Constanța, la o clinică privată. O să vă țin la curent cu ce zice domnul doctor”, a încheiat Georgiana Lobonț.