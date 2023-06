Decizie istorică a Tribunalului București. Deciziile congresului AUR din martie 2022, anulate de instanță / Simion era ales atunci președinte al AUR

Deși decizia nu este definitivă, Tribunalul București a anulat procesul verbal al Congresului extraordinar al partidului AUR din 27 martie 2022. Contestația a venit din partea unui fost membru AUR, Ciprian Ciubuc, deputat exclus anul trecut din partid, iar acum această decizie poate fi atacată cu apel.

Decizie istorică a Tribunalului București

Conform G4Media, soluția pe scurt ”admite în parte cererea astfel cum a fost precizată. Anulează Decizia nr. 10/30.03.2022 a Juriului Naţional de Onoare, Disciplină şi Arbitraj al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor. Anulează Procesul verbal al Congresului extraordinar al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor din data de 27.03.2022. Obligă pârâtul la plata sumei de 2200 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru şi onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată azi, 22.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Mai mult, Tribunalul București a anulat atât procesul verbal al Congresului, cât și decizia Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR prin care Ciprian Ciubuc a fost exclus din partid. În martie 2022, AUR a anunțat excluderea deputaților Dănuț Aelenei, Ciprian Ciubuc și Nicolae Roman, iar decizia era justificată public de președintele George Simion.

întrunit în ședința extraordinară astăzi la ora 11:00 a decis în unanimitate excluderea deputaților Aelenei, Ciubuc și Roman din rândurile partidului AUR. Foștii colegi au la dispoziție proceduri de apel, scuze și tribuna Parlamentului luni. Ca nota de subsol: excesele din ultimele zile nu vor fi tolerate. Pe lângă prietenia mea către toți membri de partid, indiferent de tabăra care am fost la congres, de azi înainte oricine mai îndrăznește să instige la dezbinare și la imaginea partidului, nu va fi tolerat”, transmitea George Simion.

Simion, care până atunci împărțea conducerea partidului cu Claudiu Târziu, a fost ales președinte singur în urma acelui congres. Cu toate acestea, Ciubuc a contestat această decizie pentru că nu a fost de acord cu legitimitatea demersului, considerând că deciziile au încălcat statutul AUR.

că este ”revoltat și dezgustat” de comportamentul lui George Simion. ”Ipocrizie maximă, a angajat în biroul de conducere pe soția unui prieten”, îl acuza, printre altele, Ciubuc pe Simion. ”Omul care i-a fost câine lui George Simion, omul care a donat 50.000 de euro partidului, omul care a găsit sediul central al partidului, nu a fost lăsat săvoteze la congres. Am fost ținut cu bodyguarzii la ușă. Sunt revoltat și sunt dezgustat, sunt singurul parlamentar din AUR care nu a fost lăsat sa voteze pe motiv că nu am plătit cotizația, în condițiile în care am plătit zeci de mii de euro”, se revolta Ciubuc.

Ciubuc era, de asemenea, nemulțumit de faptul că Simion ar fi angajat la partid diverse personaje care nu și-ar justifica prezența în funcții cheie din AUR. ”Vreau sa deschid ochii membrilor, sa arat perfiditatea conducerii partidului. Oameni care conduc acum partidul sunt angajați la AUR, angajații lui Simion, nu au nicio functie publica, conduc acum partidul. George Simion a încercat sa ne tranzacționeze, de parca am fi fotbaliști, la PMP. Nici acum nu a prezentat nicio explicație.

George Simion manipulează și minte ordinar, i-a fost frică ca eu să vorbesc la congres. Cei doi care au plecat, Nicolae Roman și Aelenei, nu pleacă la Dragnea sau la PMP, Simion minte ordinar. Am fost umilit de George Simion de zeci de ori, dar i-am rămas alături ca un câine fidel. M-a umilit și nu m-a lăsat să intru în sala de congres. I-am dat 5.000 de euro lui George Simion, iar restul i-am folosit în campania electorală”, s-a mai plâns Ciubuc.

De altfel, în ultimele ore, Ciubuc a lăsat un nou mesaj dur pe Facebook, prin care îi cerea demisia lui Simion: ”SIEmion îți cer DEMISIA, alegeri democratice în filialele județene înregistrate la Tribunal și denunțarea înțelegerii cu SIE, toți securiștii afară din partid, organizarea unui congres statutar, sau DIZOLVAREA AUR!!! Eu merg până la CAPĂT!”.