Proteste interne în AUR, după ce ”omul lui Dan Voiculescu” a fost primit în partid. Senator Rodica Boancă: ”Ne-am trezit cu doamna la congres”

Congresul Național AUR a avut două surprize de proporții: Traian Ungureanu, fost europarlamentar și consilier al lui Traian Băsescu a avut un ”cuvânt de salut”, în timp ce Ramona Ioana Bruynseels – candidată la președinție din partea formațiunii politice a lui Dan Voiculescu – a vorbit despre politici publice și ”drumul spre suveranism”.

Tensiuni la congresul AUR din cauza ”săgeților PSD, PNL sau USR”

În timpul congresului a apărut și informația că Bruynseels , lucru care a stârnit nemulțumirea unora dintre oamenii cu ștate vechi în AUR.

Senatoarea Rodica Boancă a fost cea mai vocală și a cerut conducerii AUR, chiar în timpul discursului pe care l-a ținut la congres, ”să scoată în afara partidului toți oamenii sistemului. (…) Filialele AUR trebuie coordonate de președinți aleși, nu de săgeți ale PSD, PNL sau USR”. Discursul Rodicăi Boancă a fost aplaudat la scenă deschisă de membrii prezenți în sală.

Rodica Boancă: ”Aștept ca doamna Bruynseels să plece din partid”

La câteva zile distanță, FANATIK a întrebat-o pe Rodica Boancă dacă discursul ei a avut urmări la nivelul conducerii partidului, mai ales că George Simion e cunoscut ca un lider politic ”iute la mânie”.

”Deocamdată, nu s-a întâmplat nimic. Eu aștept ca doamna Bruynseels să plece. Eu nu plec nicăieri, m-am apucat de acest lucru pentru că vreau o clasă politică nouă, cu oameni noi. Cei care intră în partidul acesta pentru funcții, care se trezesc patrioți peste noapte, trebuie să-și pună pofta-n cui.

Din ce am înțeles, doamna are o funcție onorifică, este consultant. Parcursul dumneaei este cel al unui traseist politic”, a declarat Rodica Boancă pentru FANATIK.

Senatoarea AUR spune că nici ea și nici colegii săi nu au fost informați despre aducerea Ramonei Bruynseels în partid. ”Ne-am trezit cu doamna la congres”, a explicat Rodica Boancă.

Senator AUR: ”Avem oameni buni, chiar dacă nu sunt căsătoriți cu bancheri”

Ea spune că fostul candidat la președinție deține doar o funcție onorifică, un fel de formațiunii, însă chiar și așa, ea aduce un deficit important la nivelul imaginii AUR.

”A fost consultantul lui Gabriel Oprea, secretar de stat în cabinetul Dăncilă, și apoi candidat din partea PPUSL. Iar dacă doamna are, în AUR, o funcție onorifică, o să-mi iau și eu una, de sperietoare de oportuniști.

În AUR, avem oameni buni, muncitori, care aduc un plus de valoare partidului, chiar dacă nu sunt căsătoriți cu bancheri. (aluzie la faptul că Ramona este căsătorită cu Dominic Bruynseels, fost CEO al BCR și First Bank, n.r.) Nu am nimic împotriva aducerii unor oameni buni de la alte partide, dar ei trebuie să înceapă de la statutul de membru, să muncească, să meargă în teritoriu, așa cum am făcut și facem toți”, a mai declarat Rodica Boancă pentru FANATIK.

Rodica Boancă: ”Am încredere în George Simion”

Pe de altă parte, Rodica Boancă susține că poziția pe care o adoptă nu este un act de revoltă și reprezintă cea mai bună dovadă că AUR este un partid democratic, în care toate opiniile sunt acceptate.

”În AUR, toți respectăm toți liniile partidului, nu ne abatem de la ele și dovedim unitate. Totuși, aici există și libertate de opinie, nu suntem un partid dictatorial.

Eu nu critic și nu comentez deciziile conducerii, am încredere în George Simion, că este bine intenționat și că își va îndeplini promisiunile față de români.

Nu voi denigra niciodată oameni din partid, nu voi vorbi de rău conducerea partidului”, a mai declarat senatoarea Rodica Boancă pentru FANATIK.

Ea a mai spus că scopul discursului de la Palatul Parlamentului a fost acela de a atrage atenția asupra unor situații în care partidul ar trebui să evite să intre și că asocierea unor astfel de oameni cu partidul nu fac decât să strice imaginea formațiunii politice.