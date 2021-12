Mihai Iosif, dezarmat după Farul – Rapid 2-0: „Nu mi-a plăcut nimic la acest meci. Nu suntem în cea mai bună perioadă”

Constanța cu 2-0, meciul având loc la Ovidiu, și a suferit prima înfrângere în deplasare din acest sezon. La finalul partidei, antrenorul oaspeților nu și-a ascuns dezamăgirea.

Mihai Iosif este îngrijorat de accidentările din meciul cu Farul

„În primul rând, mă îngrijorează accidentările, din moment ce au ieșit patru jucători accidentați. Nu pot să spun că mi-a plăcut ceva în seara asta. Nu știu ce are Hlistei, dar mi s-a spus că Alex Ioniță are o recidivă.

Înainte de meci am întrebat care este situația lui și toată lumea mi-a spus că este în regulă. Nu-mi reproșez că l-am titularizat, pentru că am întrebat toată lumea, inclusiv pe el și toți și-au asumat. Eu am vrut să-i surprind pe cei de la Farul prin folosirea lui din primul minut.

Mihai Iosif nu se va baza pe Ioniță la următorul meci al Rapidului

Nu pot să-mi dau cu părerea din punct de vedere medical. Nu știu pe cine voi recupera până la etapa următoare. Dragoș Grigore este, deja, în drum spre București. Alex Ioniță cu siguranță nu va juca. Iar în ceea ce-i privește pe Hlistei și Junior Morais nu știu care este situația lor.

Poate și asta a contat. Tot ce am pregătit săptămâna aceasta a trebuit să schimb în 17-18 minute, după ce am făcut primele două schimbări din cauza accidentărilor”, a declarat .

Mihai Iosif este categoric: „Nu am meritat în seara aceasta decât 0”

Mihai Iosif s-a referit și la prestația echipei pe care o pregătește. „Jocul nostru a fost slab. Nu am ce să spun. Poate că am jucat bine la început, în prima repriză, 15 minute, la fel în repriza a doua, dar nu am meritat în seara aceasta decât 0.

Nu știu dacă la Rapid este criză. Este un cuvânt prea mare. Este tristețe în momentul de față. Sper să avem capacitatea să ne redresăm. Pot să spun că nu suntem în cea mai bună perioadă.

Nu este o problemă de pregătire fizică, pentru că știu ce am făcut. Ioniță a venit cum a venit, Dragoș s-a accidentat la cap”, a mai precizat el.

Mihai Iosif caută soluții pentru a folosi 11 rapidiști valizi la meciul cu FC Argeș

În ceea ce privește ultimele trei meciuri din acest an, Mihai Iosif a precizat că Rapid nu are un obiectiv anume. „Putem obține maximum de puncte sau putem să nu luăm niciunul. Vrem să luăm fiecare meci în parte. Am spus de atâtea ori că nu mă gândesc decât la următorul meci, dar acum încerc să găsesc soluții ca să am 11 jucători care să poată evolua.

De când am venit la Rapid misiunea mea a fost grea, pentru că este un club cu greutate. Dar nu avem ce să facem și trebuie să mergem înainte”, a încheiat tehnicianul.

Alexandru Dandea a recunoscut că Farul a dominat Rapidul la toate capitolele

La rândul lui, mijlocașul Alexandru Dandea nu s-a ferit să afirme că la Rapid nu a mers nimic în meciul împotruiva Farului. „Începând cu minutul 5 când, din păcate, Grig (n.r. – Dragoș Grigore) s-a accidentat, în seara aceasta nu am reușit absolut nimic. Eu am intrat direct de pe bancă, pentru că a fost din scurt, nu am apucat să ies la încălșzire.

Dar aceasta nu este o scuză. Farul ne-a dominat din toate punctele de vedere. Am făcut un meci foarte slab, cel mai slab din acest sezon. Rămâne să analizăm și să îndreptăm.

Așa cum am putut la începutul campionatului să legăm acele victorii, chiar dacă acum trecem printr-o perioadă mai puțin bună eu sunt convins că împreunpă putem s-o scoatem la capăt.

Este un soi de criză la Rapid, pentru că au trecut ceva etape de când nu am mai reușit cele trei puncte. Dar am încredere că în meciurile următoare vom juca mult mai bine.

Presiune este la fiecare meci. Cred că toate echipele de la locul 10 în sus au șanse să prindă play-off-ul. Este o luptă strânsă și noi sperăm ca la finalul sezonului regulat să fim între primele șase.

Sper ca toți jucătorii accidentați să-și revină cât mai repede și să fie alături de noi”, a spus înlocuitorul lui Dragoș Grigore.