Deea Maxer, agent imobiliar de lux în Dubai, după divorțul de Dinu Maxer: “Raiul milionarilor”

Deea Maxer și-a surprins de curând fanii. Vedeta i-a anunțat pe rețelele de socializare că s-a lansat în afaceri, în Dubai, mai exact, a devenit agent imobiliar de lux în renumitul oraș din Emiratele Arabe Unite. Totul se întâmplă la câteva luni după ce a divorțat de Dinu Maxer.

Deea Maxer a devenit agent imobiliar VIP în Dubai

Deea Maxer pare că o duce tot mai bine de când a divorțat de Dinu Maxer. Nu doar că , dar a devenit și agent imobiliar VIP în Dubai. Artista a dat o veste în acest sens pe conturile sale de socializare, unde este foarte activă.

Fosta soție a lui Dinu Maxer se află deja în faimosul oraș, pe care îl caracterizează drept ”Raiul milionarilor” și se laudă cu pregătirea unor materiale ”exclusiviste și accesibile” în domeniul imobiliarelor, ”direct de la dezvoltator”, conform spuselor sale.

”Am ajuns în Dubai și vă pregătesc materiale cu cele mai frumoase, exclusiviste și accesibile proiecte imobiliare, direct de la dezvoltator! Dubai e raiul milionarilor? Dacă ți-aș spune că proprietățile aici încep cu prețul de aproximativ 140.000 de euro? Numele meu este Deea Maxer și sunt agent VIP”, a transmis Deea Maxer

Deea Maxer bifează noua reușită după ce în urmă cu ceva timp a terminat și un curs de make-up, devenind make-up artist. De altfel, vedeta mai are ca sursă de venit și evenimentele sale în calitate de dansatoare sau activitatea din cadrul unei companii din industria de cosmetică.

Deea și Dinu Maxer, divorț după un mariaj de peste un deceniu

Deea Maxer a atras atenția foarte mult în ultimele luni, după ce în primăvară a anunțat că Cei doi erau căsătoriți de 14 ani, iar de 18 ani erau împreună. Din căsnicia lor au rezultat un fiu și o fiică.

Deea și Dinu Maxer au împreună o fiică pe nume Maysa Maria, care locuiește acum alături de artistă, și un băiat pe nume Andreas, care a locuiește cu tatăl său. Cei doi frați nu stau la depărtare unul de altul, căci Deea și Dinu Maxer au hotărât să aibă apartamente în același bloc.

De altfel, chiar dacă nu mai sunt soț și soție, Deea și Dinu Maxer încă se mai văd pe la evenimentele care îi leagă. În același timp, deși sunt și vecini și locuiesc pe aceeași scară, drumurile lor nu se intersectează, au spus-o tot ei, în diferite interviuri.

”Nu am absolut nicio problemă atunci când Dinu este în prezența mea, de niciun fel, știm să facem diferența între viața privată și viața profesională, suntem artiști, suntem profesioniști și asta am făcut de la început, încă de când ne-am cunoscut.

Consider că facem o echipă super bună pe partea asta și am hotărât de comun acord că noi ca și cuplu de prezentatori și de artiști va trebui să ducem proiectele mai departe împreună. Legat de noi ca și vecini, într-adevăr Dinu are dreptate, nu ne-am mai intersectat, chiar dacă locuim pe aceeași scară”, a spus Deea Maxer pentru Antena Stars.