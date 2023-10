Belarus , în preliminariile Euro 2024, joi, 12 octombrie, ora 21:45. Naționala lui Carlos Alos nu se va putea baza pe aportul spectatorilor. Mai mult decât atât, fostul internațional Vasili Hamutovski a dezvăluit că situația de la naționala Belarusului nu arată deloc bine.

Degringoladă înainte de Belarus – România: „Avem probleme. Nu știu de ce l-a ales pe el antrenor”

, din cauza implicării Belarusului în războiul din Ucraina. În meciul tur, naționala lui Edi Iordănescu s-a impus, scor 2-1. După înfrângerea de pe Arena Națională, în locul lui Georgy Kondratyev a fost adus Carlos Alos.

Vasili Hamutovski, fostul portar cu 26 de apariții la națională, a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa de fotbal a Belarusului. „După meciul cu România de la București, am schimbat antrenorii principali.

A fost adus un spaniol, Carlos Alos, de la Rwanda, unde nu a avut rezultate bune. Nu înțeleg de ce federația l-a adus pe el. Noul antrenor a schimbat și câțiva jucători, dar problema a rămas aceeași.

Uite, dacă România joacă sus, presează, are tempo bun, noi nu putem să evoluăm sub presiune, nu ne descurcăm. Țineți minte, au fost două reprize diferite. Ați dominat în prima repriză, ați făcut 2-0, iar apoi tempo-ul a scăzut și noi am avut ocazii”, a declarat Hamutovski, la .

„Dacă jucați repede, pe contraatac, o să avem mari probleme”

România a deschis repede scorul în meciul tur cu Belarus prin Nicolae Stanciu în minutul 17. Două minute mai târziu, Andrei Burcă a dublat avantajul „tricolorilor”. În a doua repriză, naționala lui Edi Iordănescu a redus motoarele, iar Belarus a redus din diferență prin Morozov, care a stabilit scorul final.

”Înainte de meciul cu voi, avem niște probleme. Avem un portar tânăr, care are doar două meciuri în picioare. Mai mult, nu a chemat niște mijlocași ofensivi foarte buni, iar o parte din mijlocașii centrali sunt accidentați. Astfel, nu putem juca ofensiv, doar pe apărare, cu un 4-4-2.

Dacă jucați repede, pe contraatac, faceți presiune, o să avem mari probleme, din cauza fundașilor lenți. Nu putem trece repede de la apărare la atac, asta e problema noastră. Campionatul din Belarus nu are calitate”, a mai spus Hamutovski.

În vârstă de 45 de ani, Vasili Hamutovski a jucat în România la Steaua și Petrolul, reușind să câștige două titluri de campion și o Cupă a României. Anul trecut, fostul portar și-a petrecut 13 zile în arest pentru că a fost acuzat că „a trimis pe canalul de Telegram materiale considerate extremiste în Belarus”.

