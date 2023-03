Denis Alibec, mesaj amenințător pentru Adrian Mazilu după Farul – Rapid 2-1: ”Cred că îl băteam dacă nu intra mingea în poartă”

Denis Alibec n-a marcat în meciul câștigat de . Speră însă să o facă în play-off, acolo unde, spune experimentatul atacant al Farului și-ar dori ca echipa sa să obțină victorii pe linie.

Denis Alibec prefațează play-off-ul: ”Urmează zece finale și sper să le câștigăm pe toate”

Meciul cu Rapid a reprezentat pentru Denis Alibec cea de-a patra partidă consecutivă în care nu a izbutit să marcheze. Atacantul spune însă că nu acesta este lucrul cel mai important, ci rezultatele echipei.

Și, evident, în consecință, era extrem de fericit pentru faptul că Farul a terminat sezonul regular pe prima poziție. Una pe care, a mărturisit deschis, și-o dorește și la finalul campionatului.

”Mă bucur că am reușit să terminăm campionatul (n.r. sezonul regular) pe primul loc. Urmează zece finale și sper să le câștigăm pe toate.

Am vrut să ne luăm revanșa pentru meciul din tur, când ne-au dominat. Am dat totul pe teren. Important este că am câștigat și am luat cele trei puncte.

Nu contează cine marchează sau dacă nu se dă gol din pasele mele. Sper să marchez și eu la următoarele meciuri. Mereu am fost altruist, nu am vrut să marchez doar eu.

Nu ne gândim acum așa departe (n.r la câștigarea campionatului). Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să jucăm la fel cum am jucat azi și cred că ne putem bate la campionat.

Va fi un play-off foarte greu, frumos, toate echipele se vor încurca reciproc, sperăm să le ocolim și să rămânem pe primul loc”, a spus Denis Alibec după meci.

”Să o țină tot așa”

Dacă nu a înscris Alibec, a făcut-o din nou puștiul . Cel care a ajuns deja la patru reușite în cele 10 meciuri disputate pentru Farul în SuperLiga.

Denis nu a scăpat ocazia să-i transmită un mesaj tânărului său coleg. Unul plin de umor, în ton cu exuberanța pe care i-a adus-o victoria contra Rapidului.

”Mă bucur pentru Mazilu că a marcat din nou. Cred că îl băteam dacă nu intra mingea în poartă. Glumesc, îi doresc să o țină tot așa”, a spus Denis Alibec.