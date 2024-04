Dennis Man este cel mai în formă jucător de la Parma, lider în Serie B. Cifrele internaționalului român . Totuși, fostul fotbalist al lui Gigi Becali ar putea rămâne la Parma, dacă italienii vor putea să-i satisfacă pretențiile financiare.

Dennis Man ar putea continua la Parma! Salariul pentru care internaționalul român este dispus să rămână în Italia

Dennis Man a marcat 11 goluri în 28 de apariții în tricoul Parmei, în actuala stagiune. Totodată, fotbalistul care evoluează în extrema dreaptă a oferit alte 5 pase decisive. Mai mult decât atât, Dennis Man a impresionat și în tricoul naționalei României, reușind să marcheze în amicalul cu Irlanda de Nord (1-1).

, iar de numele său s-au legat mai multe zvonuri de transfer. Totuși, , care monitorizează atent situația „cruciaților”, a anunțat că Dennis Man ar putea rămâne la Parma.

Condiția este ca salariul lui Dennis Man la Parma să fie mărit la 1,8 milioane de euro pe sezon. ”Între timp se vorbește și de o reînnoire. Dorința anturajului (n.r. lui Dennis Man) este ca salariul fotbalistului să crească la 1.8 milioane de euro pe sezon.

Președintele Krause s-ar putea să-i facă pe plac fotbalistului, dar, totuși, un apel din Liga Campionilor ar fi foarte atractiv pentru jucător”, au scris jurnaliștii italieni.

Gigi Becali, anunț uriaș despre Dennis Man

Dennis Man a fost transferat de Parma în ianuarie 2021 de la FCSB în schimbul sumei de 11 milioane de euro. Internaționalul român a impresionat în tricoul „cruciaților”, reușind să marcheze 24 de goluri și să ofere 11 pase decisive în 104 apariții.

Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Parma se pregătește să-l vândă pe Dennis Man. Astfel, patronul FCSB-ului ar urma să încaseze o sumă de bani dintr-un eventual transfer.

“Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie.

Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. L-am vândut pe Chiricheş cu 10 milioane, ei l-au vândut mai departe cu 7.

„Ei îl vând cu 25 de milioane. Așa am înțeles”

Aici, la Dennis Man, e adevărat. L-am vândut cu 11 milioane de euro, ei îl vând cu 25 de milioane. Cu 25 de milioane, aşa am înţeles. Dar iau şi eu 5% din diferenţă, 700.000 de euro.

Aşa am auzit, nu ştiu dacă este adevărat. De aia vă spun că nu mă interesează drepturile de televizare. Sunt buni banii, dar nu stau să mă cert cu lumea pentru 1 milion.

Eu mă cert pentru 50-100 de milioane. Pentru 1 milion nu mă cert. Să dea ce vor, eu nu mă supăr pe ei. (n.r. oamenii de la Comisii)”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.