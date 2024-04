Cel mai scump transfer din istoria SuperLigii a fost , pentru 11 milioane de euro. FCSB se pregăteşte să mai încaseze o sumă de bani dintr-un viitor transfer al atacantului.

Transfer incredibil pentru Gigi Becali și FCSB. „Vor plăti 25 de milioane de euro, așa am înțeles”

În acest sezon, Dennis Man este unul dintre cei mai buni jucători ai Parmei şi ai echipei naţionale, iar italienii se pregătesc să îl vândă pentru o sumă dublă. Dezvăluirea a fost făcută de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA:

“Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie.

Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. , ei l-au vândut mai departe cu 7.

Aici, la Dennis Man, e adevărat. L-am vândut cu 11 milioane de euro, ei îl vând cu 25 de milioane. Cu 25 de milioane, aşa am înţeles. Dar iau şi eu 5% din diferenţă, 700.000 de euro.

“Eu mă cert pentru 50-100 de milioane. Pentru 1 milion nu mă cert”

Aşa am auzit, nu ştiu dacă este adevărat. De aia vă spun că nu mă interesează drepturile de televizare. Sunt buni banii, dar nu stau să mă cert cu lumea pentru 1 milion.

Eu mă cert pentru 50-100 de milioane. Pentru 1 milion nu mă cert. Să dea ce vor, eu nu mă supăr pe ei. (n.r. oamenii de la Comisii)”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dennis Man, titular la Euro 2024!

Dennis Man a fost unul dintre cei mai buni jucători în amicalele naţionalei cu Irlanda de Nord şi Spania, iar atacantul Parmei are şanse mari să înceapă titular la Euro 2024.

Parma este pe primul loc în Serie B şi este ca şi promovată în elita fotbalului italian. Iar Dennis Man este dorit de mai multe cluburi din Serie A şi alte campionate puternice.

