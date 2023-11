Desertul care are mai mult fier decât carnea roșie. E o bombă de minerale și vitamine, dar trebuie consumat cu moderație

Desertul care are mai mult fier decât carnea roșie. E o bombă de minerale și vitamine, dar trebuie consumat moderat. Alimentul are un potențial benefic asupra funcției cerebrale și ajută la controlul apetitului prin conținutul său de fibre.

Produsul cu mai mult decât carnea roșie. Conține minerale și vitamine, însă se recomandă a fi mâncat în mod responsabil. Satisface pofta de dulce și are foarte multe beneficii pentru sănătate, de la reducerea anxietății până la o dantură perfectă.

Alimentul ajută pielea să fie sănătoasă și contribuie la creșterea nivelului de fier din corp, care este foarte important în rândul persoanelor care suferă de anemie. Mai exact, ciocolata neagră are numeroase proprietăți în organism.

Conform , o cantitate de 28 de grame de ciocolată neagră are în compoziția sa 2-3 mg de fier, în timp ce o tabletă întreagă are 12,02 mg de fier. Pe lângă calorii, desertul are și zahăr într-o concentrație ridicată.

De asemenea, acizii grași din cacao și grăsimile existente, reprezentate de acid oleic, stearic și palmitic, sunt bune pentru organism. Totodată, ciocolata neagră protejează împotriva daunelor oxidative și ale radicalilor liberi din corp.

În plus, specialiștii spun că alimentul reduce nivelul de colesterol ”rău” LDL pentru că acționează direct asupra inimii. Produsul care are mai mult fier decât carnea roșie oferă protecție pentru piele și favorizează producția de colagen.

Vitaminele și mineralele din compoziția sa sunt ideale atunci când ne expunem la razele ultraviolete și chiar pot conduce la creșterea elasticității pielii expuse la soare. Desertul promovează buna dispoziția și îmbunătățește funcția creierului.

Care este cantitatea zilnică recomandată de ciocolată

Mihaela Bilic a declarat că ciocolata este un -medicament foarte bun pentru organismul uman. Medicul nutriționist spune că cel mai bun produs este cel cu un conținut ridicat de cacao, care se consumă zilnic într-o cantitate mică. Este vorba de numai 10 grame, adică un pătrățel.

„Ciocolata, singura sursă de polifenoli recunoscută de EFSA. În bobul de cafea se regăsesc peste 2.000 de substanțe, iar bobul de cacao este și mai valoros, pentru că avem untul de cacao, acea grăsime vegetală, ce are aspect de unt.

La capitolul ciocolată, mare capcană este să mâncăm ciocolată. În momentul în care pe etichetă, primul cuvânt nu este cacao/masă de cacao/unt de cacao, este clar că acolo avem mai mult zahăr decât cacao”, a transmis doctorul pe Facebook, notează .