Detalii cutremurătoare despre moartea lui Nahel Merzouk. Ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la polițistul care l-a ucis

Un tragic incident petrecut marți dimineață în orașul Nanterre (periferia Parisului) a provocat revolte și tulburări în Franța, după ce un tânăr în vârstă de 17 ani, Nahel Merzouk, a fost împușcat mortal de un polițist. Evenimentul a stârnit indignare și furie în comunitatea tinerilor din Franța, care s-au confruntat cu poliția într-un conflict ce amenință să escaladeze.

Mărturii cutremurătoare despre moartea lui Nahel Merzouk

O mărturie cutremurătoare a fost prezentată de Acesta a postat un videoclip pe rețelele de socializare, afirmând că dorește să “stabilească adevărul… pentru că sunt multe minciuni pe rețelele de socializare”.

Înregistrarea detaliază evenimentele tragice care au dus la moartea tânărului, subliniind că nu existau influențe de alcool sau droguri în timpul incidentului.

Potrivit martorului, poliția îi urmărea pe tineri cu motociclete cu girofaruri aprinse și i-a oprit în trafic pe banda de autobuz. Unul dintre polițiști ar fi cerut lui Nahel să oprească motorul, amenințându-l că îl va împușca.

“L-am văzut suferind, tremura. (…) Ne-am lovit de o barieră. Mi-a fost frică. Am ieșit din vehicul. Și am fugit. Am crezut că mă vor împușca. Așa că am fugit. Sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat în fața mea”, a afirmat martorul.

Apoi, polițistul l-a lovit pe Nahel cu tocul armei, iar ulterior, a intervenit și al doilea ofițer, aplicând aceeași violență. În cele din urmă, primul polițist a pus arma la capul tânărului și l-a amenințat că îl va împușca dacă se mișcă. Conflictul s-a încheiat cu împușcarea mortală a lui Nahel Merzouk.

A fost deschisă o cercetare penală

Însă, procurorul de caz a afirmat că folosirea armelor de către polițist nu a fost justificată legal. Ofițerul responsabil pentru împușcarea tânărului a prezentat scuze familiei acestuia. A fost deschisă o investigație penală, iar polițistul este reținut în arest preventiv, fiind pus sub acuzație de omor voluntar.

Între timp, comunitatea și opinia publică din Franța au reacționat puternic, cerând o investigație exhaustivă și justiție pentru moartea nevinovatului Nahel Merzouk.

Evenimentul a stârnit din nou dezbateri intense cu privire la modul în care autoritățile abordează interacțiunile cu tinerii și comunitățile marginalizate.

Nahel, un adolescent în vârstă de 17 ani, în timpul unui control rutier, autoritățile au decis să mobilizeze aproximativ 45.000 de polițiști și jandarmi pentru a restabili ordinea și a pune capăt haosului care a cuprins întreaga țară.