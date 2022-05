Dezamăgirea lui Gheorghe Hagi după CFR Cluj – Farul 1-0: “Fotbalul așa e făcut”

Farul Constanța se îndepărtează tot mai tare de obiectivul pe care și l-a propus în această ediția a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1. și au ajuns la trei înfrângeri consecutive.

Gheorghe Hagi, după CFR Cluj – Farul 1-0: „Am avut șansele noastre, dar fotbalul așa e făcut”

„Știam că jucăm cu o echipă puternică, pragmatică. Noi am încercat să facem presiune, în mare parte am reușit, cât am putut și noi. Am avut și șansele noastre, dar fotbalul așa e făcut. Felicităm adversarul, a câștigat, succes mai departe în lupta pentru campionat. Le urez succes celor 3 formații care se bat la titlu. Să vedem ce va fi.

Când nu câștigi, nu ai cum să fii fericit. Nu exprim lucru ăsta pentru că echipa mea a încercat, dar nu ai cum să fii fericit când pierzi.

Nu înțelegeți că nu ai cum să fii favorit nici mai departe? Sunt meciuri de play-off, sunt grele! E primul meu an de la revenire. S-au făcut lucruri bune, încercăm să construim mai departe. Vom vedea dacă noi, dobrogenii, vom fi capabili”.

Gică Hagi spune că Farul va continua să ofere șanse tinerilor și a certat jurnaliștii: “Voi uitați ușor”

“Noi mereu am dat credit tinerilor, dar voi uitați ușor. Când am câștigat campionatul aveam o medie de vârstă de 21,4 ani. Sunt lucruri pe care le uitați când vorbiți despre noi. Dar pe drumul acesta vom merge. V-am zis, se pierd banii dacă nu prinzi locul 4. Sunt bonusuri pe care le au de luat și jucătorii. Avem pentru ce să luptăm. Asta e mentalitatea noastră”, a mai spus Petrescu.

Echipa lui Gică Hagi are ca obiectiv ocuparea locului 4, ultimul care o poate duce la barajul pentru calificarea în UEFA Conference League. După 0-3 cu Universitatea Craiova și 0-4 cu FCSB, Farul a pierdut și cu ultima candidată la titlu, CFR Cluj.

În urma acestui rezultat, „marinarii” au rămas pe locul 5, cu 28 de puncte, două mai puține decât FC Voluntari, echipă care ocupă în prezent poziția a patra. Farul n-a reușit astfel să profite de pasul greșit al ilfovenilor din această etapă, care au pierdut cu 0-1 pe „Ion Oblemenco”.