Dezastru umanitar de proporții în Mariupol. Orașul este distrus, iar foamea se acutizează. Noi imagini din satelit

De mai bine de o lună, armata lui Vladimir Putin bombardează non stop orașul Mariupol, situat în sud-estul Ucrainei. Oamenii de aici, cei care au mai rămas, trec prin clipe de coșmar.

În , odinioară un oraș-port frumos al Ucrainei situat la Marea Azov, nu se moare numai din cauza bombardamentelor armatei ruse. Din cauza distrugerilor, oamenii de aici suferă de frig, de teamă și mai ales de foame.

În acest moment, circa 100.000 de bătrâni, femei și copii sunt blocați în zonă și nu mai au hrană, apă sau medicamente. Viața de pe o zi pe alta este una groaznică. Oamenii trăiesc în adăposturi subterane, fără căldură și electricitate. Primarul spune că cel puțin 5.000 de oameni au fost uciși în atacuri.

Viața în Mariupol era una frumoasă. Totul s-a schimbat drastic din ziua de 24 februarie 2022, atunci când Putin a dat ordin armatei sale să invadeze Ucraina.

”Aveam o viață frumoasă, foarte frumoasă! Pensii grozave, copiii aveau locuri minunate de muncă. Amândoi ginerii mei au lucrat în “Illicha” (n.r: Uzina Metalurgică Mariupol). Acum nu avem nimic, nimic. Am rămas fără adăpost. Au distrus totul. Nu avem unde să mergem”, spune Irina, o localnică, conform .

Aceeași Irina, de profesie inginer proiectant, mai spune că alimentele lipsesc cu desăvârșire în oraș, iar mesele zilnice sunt extrem de sărace.

”Suntem opt oameni. Avem două găleți de cartofi, o găleată de ceapă. Întâmplător, chiar întâmplător, soțul meu a prins ceva, nu ajutor umanitar. Cineva tocmai a deschis un depozit cu peștele congelat. A primit opt peşti. Da, şapte peşti şi un capelin mic. Vom găti supă patru zile din ei. Patru zile pentru opt persoane. Pentru că nu este deloc mâncare”, mai spune aceasta.

”Nu a mai rămas nimic. Vă spun că locuiesc într-o baie. Am o baie mică și o sobă. Și atât. Nu există acoperiș, nu există nimic.

Am lucrat ca cizmar. 37 de ani am lucrat cu mândrie ca cizmar și am rămas fără nimic, fără atelier, fără muncă. Cumva trebuie să rezist. Ce să fac altceva? Trebuie!”, descrie situația din Mariupol, Vladimir, un pensionar.

Cele spuse de acesta sunt confirmate de cele mai recente imagini din satelit ale Maxar Technologies. Se observă cum , un oraș care pe vremuri era o atracție pentru turiști, a ajuns o ruină.

Practic, de pe uscat sau din aer, forțele ruse au bombardat tot. Rar mai vezi o clădire neatinsă de artileria grea a invadatorilor.

Satellite imagery from Maxar Technologies of the Ukrainian city of Mariupol shows hundreds of people waiting outside a grocery store amid reports of food and water shortages, and widespread devastation from Russian shelling.

