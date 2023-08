Invitat la FANATIK SUPERLIGA, suporterul vedetă Nea Darie a mărturisit că i-a plăcut foarte mult de Gigi Becali în momentul în care a anunțat că a schimbat denumirea echipei din Steaua București în FCSB, pentru că ar însemna ”Faci Ce Spune Becali”. ”Cel mai mult mi-a plăcut la el când a făcut denumirea Stelei FCSB, a spus Faceți ce Spune Becali”, a declarat fanul.

Dezvăluire de la FCSB. Cine l-a învățat pe Gigi să spună Faci Ce Spune Becali

În discuție a intervenit liderul Peluzei NORD, Gheorghe Mustață, cel care a explicat cum s-a ajuns la această glumă. ”Spun eu cum a fost, auzise de la cineva. Noi știți că sigla în 2003 a fost făcută de către noi, votată, făcută în colaborare cu MM și ziaristul respectiv, să nu se supere. Noi aveam FCSB, prescurtat, după ce s-a pierdut numele a zis du-te înregistrează ăsta, Fotbal Club Steaua București.

Dintr-o caterincă de asta, dar știi ce înseamnă FCSB? Nu mai știu cine a zis, din nepoți. Zice Faci ce Spune Becali. El când a auzit-o, Gigi așa este el. Cine nu-l cunoaște, e rău puțin de gură, nu mai, dar suflet vă spun eu nu are milioane de oameni o dată cât are omul ăsta. S-a entuziasmat, n-ai văzut prima emisiune când a ieșit, Faci Ce Spune Becali. La prima emisiune a zis, cu numele ăsta Faci Ce Spune Becali. Fac angajații, trebuie să facă, la noi e mai greu”, a povestit Mustață.

. Mie imi place FCSB că înseamnă ‘Faci Ce Spune Becali’. Ha! Ha! Ha! Faci ce spune Becali! Vine antrenorul care face ce spune Becali. Ce să facem? Aşa ne distrăm şi noi la fotbal, e joc, nu război. E si business. De aia râd, că am pus business-ul la adăpost. Am 10 milioane în cont. Cine are datorie două milioane la ANAF? Ştiţi voi cine are un milion, două! Eu râd! Am 10 milioane în cont! Aşa că râd”, se amuza Gigi Becali în urmă cu mai mulți ani la PRO X.

În urmă cu o lună, Gigi Becali a detonat o nouă ”bombă” atunci când anunța că vrea să înregistreze numele de Steaua la un tribunal din Spania, pentru ca echipa sa să aibă dreptul să joace în Europa sub titulatura de Steaua București, chiar dacă în România e obligată să își păstreze denumirea de FCSB, care în acte apare drept Fotbal Club Sport București.

”Acuma ce pot să fac Horia? Pot să fac o plângere, să spun ați făcut evaluare că marca Steaua o să ia 3.6 milioane pe an, voi ați folosit-o 10 ani. De când au ei, 10 ani. Câți bani ați produs cu ea fraudă? Unde sunt banii ăia pe care trebuia să-i produceți? M-ai înțeles? Și la proces, întreb judecătorul, câți bani a produs cu marca Steaua? Hai să vedem, câte tricouri, fulare, că el așa vine la proces. Și acum s-au împlinit 10 ani, 2013-2023, mă duc la judecător. Domnul judecător, câți bani au produs cu marca? 17 lei? Da nu-i dau nici 17 lei, pentru că ei ca să producă ăștia 17 lei trebuiau să joace fotbal, însă ei au avut prăvălia închisă.

Nu poți să produci 17 lei dacă ai prăvălia închisă. Nu poți să spui că eu îți aduc prejudiciu când tu ai o prăvălie închisă. Spui, nu am putut să vând eu laptele și brânza. Păi băi, prăvălia ta a fost închisă. Nu aveai cum să produci bani. Sunt niște lucruri băbești, logice, orice judecător n-are ce să zică. O să avem marcă Steaua înregistrată în Uniunea Europeană, dupaia Talpan face clăbuci. Păi da nu, păi da, după aia ce o să spuneți, că judecătorul a spus că e Steaua. Ce o să mai zică?

Spania cunoaște cel mai bine situația în materie de sport, fotbalistic. Acolo sunt lucrurile cele mai clare, acolo s-au mai întâmplat lucruri de genul ăsta, ei sunt cei mai pricepuți în această chestiune de materie juridică. Aia nu-i hotărâre judecătorească, nu bate, aia rămâne în picioare. Doar că eu pot să spun că pot să o folosesc și să cer revizuirea, la hotărârea aia la care spunea de avocate că sunt c***. Cum vedea o avocată că inele și blănuri spunea”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

