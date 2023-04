Marius Lăcătuș, la 59 de ani! Cele mai importante momente din cariera „Fiarei”, simbolul clubului Steaua București. Video

Marius Lăcătuș a ajuns la 59 de primăveri, iar a rămas cel mai iubit jucător de către suporteri și colegi de echipă. FANATIK îi dă dedică „Fiarei” un material special și îi urează pe această cale „La mulți ani!”.

Marius Lăcătuș la 59 de ani! Cele mai importante 7 momente din cariera fotbalistului care a scris istoria „7-lui” la Steaua București

este o sintagmă care nu poate exista una fără alta, „Fiara” fiind unul dintre puținii fotbaliști respectați și de către marii rivali de la Dinamo și Rapid, fiind dorit de ambele cluburi.

1. 1983: „Lăcătuș” se transferă de la FC Brașov la Steaua, după ce a fost dorit cu insistență și de Dinamo. Puțini știu însă că fostul mare mijlocaș a făcut la început naveta între București și Brașov, și nu i-a fost deloc ușor într-un vestiar cu greutate precum cel al Stelei.

Numai că la început „Fiara” era mai degrabă un „mielușel”: „Nu aș fi vrut să fii în situația mea. Am ajuns în Gara de Nord, m-a luat o echipă a Armatei, m-a dus la club, mi s-au făcut poze și apoi m-au dus la stadion. Eram acolo pe hol, am coborât panta dintre cele două vestiare și a venit nea’ Imi.

Mi-a zis: ‘Dumneavoastră…’. I-am răspuns că sunt Marius Lăcătuș. În mintea mea am zis: ‘Dacă nu mă recunoaște, e groasă. Ce caut eu aici?’. În vestiar erau niște jucători cu o experiență grozavă, nu știam pe unde să mă așez”.

Făcea la Steaua naveta între București și Brașov: „Știam mersul trenurilor perfect”

Marius Lăcătuș a fost repartizat în cameră cu un alt mare talent al fotbalului românesc, Ștefan Petcu: „Îmi tremurau la început picioarele. Am făcut antrenamentul, mi s-a spus că voi fi cazat la hotel, în cameră cu tovarașul Petcu. Lui i-am zis să țină cheia la el că mă descurc eu. Că plec la Brasov. M-am urcat în tren și am plecat. M-am întors dimineața, știam mersul trenurilor perfect. Asta am făcut-o o perioadă destul de lungă.

Am avut un tur de campionat foarte bun, marcasem 12-13 goluri. Naveta tot continua. Eu ceream garsonieră, la hotel era interzis să vii cu prietena. S-a întâmplat asta până și-a dat seama colonelul Popescu și a zis să îmi dea garsonieră că mă pierd”, povestea Marius Lăcătuș, potrivit .

Lăcătuș și penalty-ul istoric din finala de la Sevilla cu Barcelona: „Lasă, nea Imi, că bat eu şi te fac cel mai mare antrenor al Europei”

2. 7 mai 1986: Lăcătuș execută unul dintre cele mai frumoase lovituri de la unsprezece metri din istoria fotbalului rămânesc în finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla cu Barcelona: „Lasă, nea Imi, că bat eu şi te fac cel mai mare antrenor al Europei”, sunt cuvintele celebre ale puştiului cu frezura rebelă dintr-o seară magică pentru fotbalul românesc.

3. 9 iunie 1990, cel mai bun meci din istoria lui Marius Lăcătuș la naționala României. Mijlocașul reușea o „dublă” extrem de importantă în meciul împotriva Uniunii Sovietice, vicecampioana Europei.

Marius Lăcătuș, dezvăluiri despre meciul România – URSS 2-0: „Voiam să-i zic lu nea’ Imi că mai bine mă schimbă că ne facem de râs”

Lăcătuș și-a readus aminte de acel meci de poveste și cum putea fi soarta meciului cu totul alta: „Ce dracu’, că îmi venea mie să mă cer afară până la pauză! Dacă mă uit încă o dată la meci, am văzut realizările personale că au fost aproape de zero în prima repriză.

Nu mă simțeam în largul meu și chiar voiam să-i zic lu nea’ Imi că mai bine mă schimbă că ne facem de râs. A venit golul acela pe final de primă repriză și dup-aia știi cum e, renaști!”, a spus fostul mare fotbalist la podcastul .

Marele regret al carierei și cum și-a luat revanșa Anghel Iordănescu

4. 1994: Marius Lăcătuș și regretul carierei: ratarea Campionatului Mondial din 1994. Deși în preliminarii a fost un jucător de bază și a jucat în șapte din zece meciuri, selecționerul Anghel Iordănescu avea să îl lase „acasă” pentru Campionatul Mondial din America, unde „Generația de Aur” și-a dat marele examen de maturitate.

Lăcătuș a trecut greu peste acest moment așa cum a declarat-o în repetate rânduri, iar Anghel Iordănescu a fost criticat pentru decizia sa, pe care ulterior a regretat-o. A încercat să își repare greșeala și l-a convocat la Campionatul Europea din 1996 și Mondialul din Franța (1998). Aflat în vacanță în Turcia, Lăcătuș a luat decizia să se întoarcă de urgență la București și să plece cu viză în SUA pentru a fi aproape de „tricolori”.

5. 1999: Despărțirea de Steaua după 10 titluri de campion și 6 Cupe ale României. Venirea lui Victor Pițurcă la Steaua a marcat plecarea lui Marius Lăcătuș de la Steaua după 13 ani în care a îmbrăcat tricoul „roș-albastru”. A revenit în Ghencea ca adversar și a câștigat cu FC Național împotriva Stelei, scor 3-2. Tot stadionul i-a scandat numele. La finalul acelui sezon, „Fiara” avea să se retragă, după 414 meciuri și 103 goluri.

Marius Lăcătuș, între FCSB și CSA Steaua București

6. 31 octombrie 2007: Marius Lăcătuș revine în Ghencea ca antrenor al FCSB și debutează cu o victorie cu 3-1 împotriva celor de la Oțelul Galați, după ce mai fusese și președintele clubului lui Gigi Becali.

7. 2018: Avea să mai antreneze de la două ori FCSB, iar ulterior avea să antreneze și CSA Steaua București (2018-2019), , deși a fost criticat de marea masă a suporterilor pentru aceste declarații.