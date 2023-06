Dezvăluire neștiute despre relația dintre Bursucu și Andreea Mantea. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei când au fost colegi la o celebră emisiune TV

Dezvăluire neștiute despre relația dintre Bursucu și Andreea Mantea. Cum se înțelegeau cei doi când lucrau împreună la o emisiune celebră.

Care e relația dintre Bursucu și Andreea Mantea, de fapt

Bursucu și Andreea Mantea au lucrat împreună la emisiunea Se strigă darul. Deși părea că au o relație mai tensionată, nu este cazul de așa ceva.

Acela era rolul lor din emisiune, de a se „călca pe coadă”, dar în realitate, Bursucu și Andreea Mantea se înțelegeau foarte bine.

Mai mult, spune că îi este dor de vremea când filma cu Andreea Mantea. Acesta chiar a spus că s-au distrat foarte bine în acel moment.

„Îmi este dor de ea. Noi chiar ne-am distrat, am fost în toată țara asta, am bătut toată țara în lung și lat. Ne duelam noi cu lăzile alea, dar era frumos.

Ne-am dat teroare, și ea mie, dar și eu ei. Dar am fost bine. Acum am predat lăzile colegilor noștri și noi ne-am luat la revedere cu lacrimi în ochi, am spus că am bătut atâția kilometri încât să-i mai ruleze și Mitoșeru pe ai lui”, a povestit Bursucu pentru

Bursucu, înlocuit de Mihai Mitoșeru

Bursucu a trebuit să renunțe la proiectul deoarece era ocupat și cu altele. Astfel, el a renunțat la emisiune, dar a rămas tot la Kanal D.

Despre Mihai Mitoșeru, cel care l-a înlocuit, acesta are numai cuvinte de laudă. El spune că este sigur că face o treabă foarte bună. Acum este rândul lui să parcurgă kilometri întregi pentru a fi prezenți la nunți, a mai spus Bursucu.

„Mitoșeru zice că doar el câștigă? Așa mințeam și eu la emisiune. Este un lucru foarte important de punctat. Noi, bărbații, trebuie să fim niște gentlemani.

Adică le lăsăm să câștige pentru că femeile sunt cele mai importante. Acum pe bune. Când vă duceți la o nuntă, cine este cel mai important personaj de acolo? Mireasa evident. Ginerele este de decor”, a mai povestit acesta.