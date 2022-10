Dezvăluiri cutremurătoare despre avansurile sexuale pe care Devis Mangia le-a făcut la Universitatea Craiova: „S-a masturbat în fața lui!”. Video

, iar mama lui Răzvan Popa a povestit coșmarul prin care a trecut și fiul său, fostul jucător al Universității Craiova.

Mama lui Răzvan Popa, mărturii despre infernul prin care a trecut jucătorul: „I-a spus să se uite la un film porno împreună”

Mama jucătorului a vorbit pentru despre chinurile și hărțuirea la care a fost supus Răzvan Popa de italianul Devis Mangia: „A spus că îl sparge. Discuțiile erau în italiană. I-a pus mâna în gât, l-a trântit de zid și secunzii îi spuneau ‘Calma, Popa!’. Asta mi-a povestit. A dat ordin să se închidă ușa de la vestiar la un moment dat.

O reacție violentă a antrenorului. M-a surprins decizia radicală a lui Răzvan. A doua sau a treia zi trebuia să vină cineva cu niște scuze formale, dar totul a fost de parcă nu s-a întâmplat nimic. Acest incident din vestiar nu era o cauză, ci un efect. Cauzele erau adânci.

Urmau meciurile cu Leipzig și erau informații că era urmărit de o echipă din Bundesliga. Își dorea foarte mult să plece. Nu făcuse niciun sezon la Craiova! Nu joacă niciun meci, furia lui se dezlănțuie și mai mult și a zis că vrea să plece din Craiova. A zis că nu îl interesează.

Rotaru era plecat din Barcelona și nu era disponibil. Nu puteam să lăsăm lucrurile așa. Îl sunăm pe Costeșin prin impresar și povestim ce s-a întâmplat în vestiar. L-a sunat pe antrenor și a spus că nu e adevărat și că a întrebat și în vestiar și nimeni nu a spus nimic. A ieșit că el e mincinos. A fost cireașa de tort și a părăsit Craiova”.

Răzvan Popa a avut gânduri suicidale și voia să renunțe la fotbal: „Am pus pe seama umilirii din vestiar și nu înțelegeam”

Răzvan Popa a intrat în depresie, iar familia nu înțelegea de ce nu vrea să mai continue la Craiova: „Nu voia să se mai întoarcă în fotbal. Atunci s-a încheiat de fapt cariera lui fotbalistică. A stat în București. Am pus pe seama umilirii din vestiar și nu înțelegeam. Era o decizie prea radicală. S-a dus să se întâlnească cu Rotaru undeva lângă Snagov.

I s-a comunicat amenda de 5.000 de euro și două săptămâni că a plecat de la echipă. Nu a vorbit nimic de incident. Nu a spus absolut nimic Rotaru.

Nu a mai avut nicio șansă să joace. Toți au spus că i se trage de la faptul că a plecat de la echipă. Intervine depresia și a fost cel mai greu moment. Transformarea fizică, nimic de cum arăta nu mai era. S-a îngrășat foarte mult. Totul e transformat. Psihicul era însă căzut rău de tot. Totul vedea în negru. Viața lui era neagră și se izolează. Nu mai puteam să comunicăm cu el, nu ne mai primea în vizită.

Ne dăm seama că tre să plece din mediul ăla și mă interesa salvarea lui ca om, nu ca fotbalist. Staff-ul nu i-a dat voie să mai plece în ultima zi, pentru că se baza pe el. Noi am crezut că e un lucru pozitiv și nu înțelegeam de ce îl oprește.

A avut o reacție urâtă și a spus că nu va fi lăsat să plece. A rămas blocat jumate de an. Cum să te bazezi pe mine dacă nu mă folosești nici la antrenamente pe postul meu? Așa spunea. Avea gânduri și de sinucidere”.

Răzvan Popa, invitat de Devis Mangia la mai multe întâlniri: „Refuza și se eschiva”

„Încă refuză psihologul și acum și mai are o încărcare. Îmi răsună cuvintele lui Rotaru: Cu Răzvan nu avem ce să facem. I se trage de la ce a făcut în gară. A zis că nu înțelege pentru că antrenorul îl aprecia foarte mult pe Răzvan.

Am început să dau timpul în urmă în sezonul întâi. Din exterior totul părea foarte bine, dar aveam niște chestii așa pe care nu mi le explicam. Nici nu se terminase primul sezon și el deja voia să plece din țară.

Au fost și alte semne. Mai vorbești de antrenor în familiile de fotbaliști. Era iritat când îi pronunțam numele lui Mangia. Nu îl înțelegeam. Știam de câteva întâlniri pe care Răzvan le-a avut cu acest antrenor. Rotaru i-a spus că antrenorul vrea să îl cunoască. El jucase 4 ani în Italia și ni s-a părut chiar de bine.

Am înțeles că începuse să le refuză. Odată s-a întâmplat și de față cu mine. Găsea motive să se eschiveze. M-am gândit că e criticat fotbalistic. Eu acolo m-am dus. Mi-a zis că el e introvertit și îl înțelege că și el e la fel. Concluzia lui e că e genul de antrenor psiholog, care e interesat și de partea extrasportivă a jucătorului.

Intuiția de mamă mi-a spus că totul a plecat din primul sezon. Foarte iritat a spus să îmi văd de treaba mea. Am așa o revelație să îl sun pe Rotaru. Poate îmi spune ceva. Răzvan era rău, era praf! Nu puteam să fac asta fără acordul lui Răzvan”.

Răzvan Popa și întâlnirea cu Mihai Rotaru. Șocul dezvăluirii: „Mi-a spus să vină tata că mâine vrea să spună tot”

Mama lui Răzvan Popa s-a întâlnit cu Mihai Rotaru pentru a-i dezvălui traumele prin care a trecut fiul său: „I-am spus că nu vin pe probleme fotbalistice, ci de familie. Foarte drăguț domnul Rotaru. A zis că vine el la București, însă eu am spus că vin la Craiova. Asta se întâmpla pe 7 martie 2019. Nu o să uit niciodată ziua aia și noaptea care a urmat.

Plec spre Craiova fericită că îl văd pe Răzvan. Nu îl mai văzusem de o lună sau două. Am ajuns pe 12 jumate. Intru în apartament și i-am spus că mă întâlnesc cu Rotaru la 11. Mi-a spus să vină tata că mâine vrea să spună tot.

A spus stai calmă și a început să îmi povestească direct anumite lucruri. A început: Știi întâlnirea aia de care m-ai întrebat tu? Hai să-ți spun de ce nu mă mai duc eu la întâlniri. A avut un șoc în momentul în care acest individ a început cu avansuri și propuneri indecente în timp ce se masturba în fața lui. Am fost șocată, dar făcusem firul imediat”.

Ce avansuri sexuale îi făcea Devis Mangia lui Răzvan Popa: „Asta cred că l-a făcut să vorbească”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate: „Îi punea niște întrebări. Stai singur? Ai relație? Ești adeptul unei relație? Prima chestie a fost cu ești introvertit? Și eu sunt. A aruncat o întrebare de activitatea lui sexuală, cât de des e. Apoi legi bine anumite chestii.

I s-a propus să vadă împreună un film de adulți. Șoc total și a zis că nu mai știa cum să iasă din situația asta. Au fost două întâlniri la biroul lui Mangia. După au fost la masă în hotelul în care stătea acest antrenor și echipa. Apoi s-au dus și în cameră sub pretextul unor meciuri.

M-am pierdut, am fost șocată și l-am sunat pe soț să vină. A ajuns la Craiova și a urmat o noapte albă. I-a spus că de aici ne apucăm noi. Ură, dorință de răzbunare, repulsie. Cea mai înțeleaptă decizie am spus că e să comunicăm clubului. Am simțit ură și că vrea să se elibereze. Cuvintele lui erau mult mai dure.

Răzvan a mai dezvăluit un lucru foarte important. Aflase cu puțin timp la o masă cu coechipierii de un caz similar în Italia. Asta cred că l-a făcut să vorbească. Înțelesem tot în momentul ăla”.

Reacția lui Mihai Rotaru după ce a aflat de incidente de la familia lui Răzvan Popa: „A avut o reacție care m-a deranjat enorm și m-a jignit”

„I-am explicat tot lui Rotaru și am spus fără perdea anumite lucruri. Era circumspect și a avut o reacție care m-a deranjat enorm și m-a jignit. Trebuia să spună atunci când juca, nu acum că nu joacă. Cum să spui așa ceva? Îl mufam! Cablat, fire pe ele. Apoi am înțeles ce voia să zică. Asta, culpabirizarea victimei. Răzvan nu a avut parte de nicio susținere, asta e clar.

El a spus că nu a văzut nimic scris și nu știa nimic despre trecutul lui Mangia. Că el verifică deobicei jucătorii de droguri, pariuri și antrenorii. Dintr-odată a început să vorbească de incidentul din vestiar. A început să existe și acel incident.

Vorbeam unii peste alții și eram foarte agitați. I-am spus că nu lăsăm lucrurile așa și le vom dezvălui. A spus să îl ținem la curent cu tot și că vrea să se întâlnească cu Răzvan în particular și cu noi încă o dată.

A spus apoi prietenilor lui din grup, iar unuia dintre ei i s-a făcut rău și a ieșit din vestiar. Este sunat de team-manager că de mâine să se ducă la echipa a doua.

A spus că el nu se duce la nicio echipa a doua și noi revoltați l-am sunat pe Rotaru. Nu a știut ce să spună și a zis că revine în zece minute. A spus că e o coincidență, nu are legătură cu dezvăluirea de azi. E o decizie luată cu mult timp înainte, dar dacă nu vrea, nu se duce.

Are loc și întâlnirea față în față cu antrenorul. A aflat că Răzvan a refuzat să se ducă la echipa a doua. Mangia era cunoscut că e un tip coleric și nu permitea: Te simt nervos, te las acasă în deplasarea asta să te liniștești. Lăsat acasă a fost și ulterior.

Am vorbit cu un avocat și mi-a spus că am greșit că am spus că dau în presă. Și m-a întrebat de ce parte e Rotaru și conducerea? El nu își exprimase niciun punct de vedere. Se aștepta întâlnirea a doua. Cred că la o săptămână sau zece zile. Ne-am văzut undeva lângă Drăgășani.

A zis: ‘Țin foarte mult la Răzvan, dar sunt om de afaceri’. Tot timpul am avut senzație că Mangia a fost protejat și Răzvan a fost scos vinovat. Rotaru a spus despre Mangia că a fost cel mai bun antrenor”.