Dezvăluiri din culisele venirii lui Bernd Storck la Sepsi: „L-am luat ieftin!”

Ultima oară la Kortrijk, o echipă mică din Belgia, germanul a venit bucuros în SuperLiga, pentru a califica pe Sepsi OSK în play-off. Patronul celor de la Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a dezvăluit că a reușit să-l aducă pe antrenor în Covasna fără a face un efort financiar considerabil.

Dezvăluiri din culisele venirii lui Bernd Storck la Sepsi

De altfel, cei prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA s-au mirat că un antrenor cu un asemenea CV ar accepta să antreneze în România. O altă veste bună pentru fanii celor de la Sepsi ar fi faptul că noul antrenor, cel care l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu, este mulțumit de actualul lot și nu pregătește revoluția la iarnă.

”Nu, am discutat cu antrenorul, e foarte încântat de lotul actual. A zis că e foarte încântat, nu m-am gândit. L-am întrebat dacă mai vrea întăriri, a zis hai să nu discutăm despre plecări înainte de meciul cu Hermannstadt.

E foarte mulțumit în mare parte, așa mi-a zis că echipa e mai bună ca echipa pe care a avut-o în Belgia și a scăpat de la retrogradare”, a explicat Laszlo Dioszegi, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Sepsi este momentan la două puncte de play-off și are șanse să termine în primele 6 echipe din SuperLigă, deși în urmă cu mai multe luni sezonul părea ratat.

”Am văzut că i-a așezat altfel, cu trei pe fund, Ciobotariu în lateral. A contat că a antrenat naționala Ungariei?”, a intervenit jurnalistul Alin Buzărin, vizibil impresionat de ”mutarea” făcută de Sepsi. ”Eu am prieten bun care e agent de jucători prin Ungaria, el mi-a propus. Că vezi că e liber și poți să-l iei la bani mult mai puțini decât te gândești tu.

L-am sunat, am plecat la Budapesta cu mașina, ne-am întâlnit la hotel și în patru ore am discutat totul. Cu rezultate extraordinare, a făcut o treabă bună. Plus, era selecționerul Kazahstanului. Vorbește în engleză, toată lumea vorbește engleza foarte bine”, a explicat patronul covăsnenilor. Momentan, antrenorul german a reușit două victorii consecutive cu Sepsi, contra celor de la Dinamo și Oțelul.

Va reuși Sepsi OSK să ajungă în playoff cu Bernd Storck?

Ce-i drept, două rezultate bune, deși jocul echipei nu a fost tocmai strălucit, lucru admis chiar de către antrenor. ”A fost un meci greu. Am avut șanse mari. Am făcut greșeli și le-am dat șanse de a marca. Nu am controlat la mijloc. Echipa mea a vrut să câștige meciul acesta. Fizic nu suntem pregătiți să jucăm 90 de minute. Știu ce trebuie să fac. Am fost și puțin norocoși la final. Suntem fericiți pentru rezultat.

Atmosfera creată de suporteri ne-a dat bătăi de cap. Le-am spus că trebuie să gândească pozitiv. Trebuie să ne îmbunătățim. Le-am spus că nu își piardă controlul și să marcheze. Va fi un meci greu și cu CFR. Ne recuperăm și ne vom pregăti foarte bine!”, a explicat antrenorul. Sepsi are în această etapă un examen adevărat contra celor de la CFR Cluj.

