Dezvăluiri incredibile: un cunoscut procuror DNA a hărțuit sexual o mămică însărcinată! Scandal cu dovezi și capturi grele

Situație nemaiauzită la DNA Timișoara, dezvăluită de site-ul Criticarad.ro. Procurorul Dolcu Dumitru Lucian este acuzat, cu dovezi negru pe alb, că a hărțuit sexual săptămâni în șir o mamă însărcinată, soția unui reputat avocat arădean.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Criticarad prezintă capturi de pe mesajele Whatsapp, filmulețe și poze compromițătoare trimise de Dolcu Lucian, într-unul dintre cele mai mari scandaluri din ultimii ani care vizează o instituție respectabilă pentru români, Direcția Națională Anticorupție.

Concret, procurorul DNA Dolcu Dumitru Lucian este acuzat că, de pe un cont fals de Facebook – sub numele Mădălina Delea, a trimis, începând cu luna august, mai multe mesaje soției unui cunoscut avocat arădean, în care îi făcea avansuri și își etala fanteziile sexuale cu femeia însărcinată, conform Criticarad.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

DNA, zguiduită de un imens scandal. Un cunoscut procuror a hărțuit sexual o mămică însărcinată! Totul este probat cu dovezi grele

Victima este mămica unei fete de 7 ani și jumătate și mai așteaptă încă o fetiță, aflându-se în a 35-a săptămână de sarcină. ”M-am simțit supravegheată și urmărită de către un obsedat sexual, bolnav mintal”, mărturisește aceasta. La finalul unuia dintre mesajele incriminate, hărțuitorul a felicitat-o pentru… sarcină.

ADVERTISEMENT

Sfătuindu-se cu soțul, victima, deși speriată de faptul că individul deținea informații intime despre ea, a hotărât să încerce să afle identitatea reală a celui care o agresa cu mesajele pe rețelele de socializare,”pentru a mă putea proteja mai bine, atât pe mine, cât și pe familia mea”.

Femeia i-a dat numărul de telefon celui ce utiliza contul fals de Facebook, sub numele Mădălina Delea. A fost contactată rapid pe Whatsapp, iar persoana s-a prezentat ca fiind… Lucian Dolcu! „Acesta a continuat să-mi scrie fel și fel de mesaje prin care-mi spunea cât este de atras de mine, în condițiile în care știa că sunt însărcinată și că în curând urmează să nasc”, este una dintre declarațiile uluitoare ale mămicii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Procurorul Lucian Dolcu făcuse o adevărată obsesie pentru victimă! Mesaje bolnave trimise unei femei aflate în a 35-a săptămână de sarcină

Conform Criticarad.ro, procurorul DNA îi dădea și lecții pe Whatsapp (vezi aici toate discutiile si capturile in galeria foto) cum să mintă ”ca să scape de acasă”, îi cerșește „un pupic” și insistă cu avansurile sexuale, deși femeia îi mărturisește că fiind însărcinată „nu e sexy deloc”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În încercarea de a o convinge până la urmă, procurorul Lucian Dolcu renunță la orice prudență și, ca să se împăuneze în fața victimei, îi trimite fotografii cu sigla DNA, cu diploma de profesor sau una cu tentă erotică, procurorul pozându-se cu un platou apetisant plin cu struguri! În mintea lui Dolcu se formase, deja, povestea unei „iubiri nemărturisite”.

Iată ce scria șocant într-un mesaj pe Whatsapp : ”Știi, m-am tot gândit în timpul zilei… Nu m-am înșelat chiar cu totul la petrecerile alea, când am observat că te uitai la mine. Doar am interpretat greșit crezând că vrei să-mi spui ceva legat de profesia mea. De observat, am observat bine că mă priveai, chiar dacă am interpretat greșit motivele. Astăzi am realizat că de fapt mă priveai din același motiv pentru care nu-mi puteam nici eu desprinde privirile de la tine. Priveam de fapt amândoi «fructul oprit»”. Ce să mai… obsesie pură, notează Criticarad.ro.

ADVERTISEMENT

”Nu, nu într-o cameră de motel! Acolo ducem doar colaboratorii și informatorii. Nu e cazul tău”. Victima i-a făcut lui Dolcu plângere penală!

Mai mult, îi propune victimei să se și întâlnească în secret! Femeia măritată îi replică: ”Doar nu mă inviți într-o cameră de motel…”, iar procurorul Dolcu îi scrie șocant: ”Nu, nu într-o cameră de motel! Acolo ducem doar colaboratorii și informatorii. Nu e cazul tău. O să găsesc o variantă sigură și discretă”. Plusează grețos, că „vrea să o pupe pe burtică”!

ADVERTISEMENT

La insistențele doamnei, care îi spune că nu este convinsă cu cine vorbește cu adevărat, procurorul Dolcu Dumitru Lucian acceptă să intre în apel video. Imediat după identificare, după ce s-a lămurit că hărțuitorul este chiar ditamai procurorul DNA, victima nu i-a mai răspuns la niciun mesaj și imediat a depus plângere penală impotriva lui Dolcu.

„Motiv pentru care solicită să se ia toate măsurile legale care se impun pentru a ne proteja de acest individ care are astfel de porniri bolnave și animalice. Din câte am auzit, acesta ar deține legal un pistol, motiv pentru care vă solicităm să dispuneți ridicarea de urgență a acestuia. Îmi este teamă pentru viața mea și siguranța familiei mele. Consider că am de-a face cu un psihopat capabil de orice”, se arată în plângerea penală, conform Criticarad.ro.

În disperare de cauză, procurorul Lucian Dolcu și-ar fi șters contul fake „Mădălina Delea”, reporterii Criticarad.ro susținând că fapta este foarte gravă, fiind sinonimă cu distrugerea unor probe dintr-un dosar penal!

Asociația Procurorilor din România condamnă genul de comportament, iar Inspecția Judiciară i-a deschis dosar disciplinar procurorului Dolcu

Asociația Procurorilor din România a luat act de acuzații și a emis un comunicat de presă. „Manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului Jusțiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiunilor de serviciu sunt sancționate disciplinar. Asociația Procurorilor din România este în total dezacord cu astfel de comportamente, conduite care nu caracterizează sub nicio formă Corpul Magistraților Procurori”, se arată în comunicatul APR, semnat chiar de președintele Elena Iordache.

Mai mult, Inspecția Judiciară s-a autosesizat și a deschis din oficiu un dosar disciplinar vizându-l pe procurorul DNA Lucian Dolcu. „Inspectorul șef al Inspecției Judiciare a decis sesizarea din oficiu după analiza materialelor publicate în presă. Este o etapă premergătoare cercetării disciplinare”, a declarat purtătorul de cuvânt Alina Alexandru pentru site-ul de specialitate Luju.ro.

Procurorul DNA Lucian Dolcu nu a oferit niciun drept la replică până la această oră privind dezvăluirile nemaiauzite din presa arădeană.