Diana Șoșoacă, atac la judecători după condamnarea Monicăi Macovei. ”Cazul face parte din inechitățile justiției românești”

Diana Șoșoacă, președintele SOS România, a avut o reacție vehementă după ce instanța a decis sentința în cazul accidentului produs de Monica Macovei în Mangalia.

Diana Șoșoacă, atac la judecători după condamnarea Monicăi Macovei

Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei, a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare pentru .

De asemenea, Macovei va trebui să frecventeze programe de reintegrare socială şi să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă.

, de profesie avocată, susține că acest caz este una dintre „inechitățile justiției româneşti”, posibilă doar pentru că justiția nu este aplicată corect.

„Cazul Monicăi Macovei face parte din inechitățile justiției româneşti. Dacă justiția ar fi fost aplicată corect, nu divers şi fără apartenență politic, România ar fi fost departe. Nu ar fi avut nivelul ăsta al corupţiei.

Nu ştiu dacă judecătorii înţeleg ce mesaje dau societăţii. Când am învăţat la drept, ne învăţa ce înseamnă repercusiunile unor fapte penale asupra societăţii când provin de la persoane publice date ca exemplu.

S-au dus 30 de ani, lucram din primul an de facultate într-un cabinet de avocatură. Nu înțelegeam inechitățile din justiție, după ce m-am maturizat şi specializat am văzut că sunt tot mai grave. Am involuat.

Regimul Macovei are încă acoliţi. Regimul vine cu capacitatea acelui regim de a le preda celorlalți după chip şi asemănare de regim. La acel moment a fost apreciată.

Ulterior, când a dispărut din politică am auzit că a fost făcută consilier prezidenţial al preşedintelui Macedoniei. Am rămas uimită, după am înţeles cum e cu politica și americanii. Am înţeles că aveau nevoie de un astfel de om acolo pregătit în România și puteau să pregătească terenul pentru alunecarea Macedoniei pe aceeaşi pantă.

Aşa e cu Dragu de la USR, care e la banca R. Moldova. Oamenii politici din România sunt în funcţii de conducere în R. Moldova. Dacă nu încercăm noi, țara mamă, să îi mai salvăm va fi grav. Trebuie să ne salvăm pe noi în primul rând.

A fost mare scandal atunci cu Macovei. Nu a dat probe, a refuzat. Eu ştiam că toţi cetățenii sunt egali. De atunci când am văzut, am schimbat şi am spus că ia cu suspendare şi nici 6 luni nu-i dă.

Râd sarcastic, e un râs de neputinţă de a schimba lucruri, e un râs dureros. Nu mă pot resemna, e din categoria cetățeanului politician condamnat la puşcărie, după 1 an jumătate şi este eliberat. (…). Ce să-i spun lui Macovei? Succesuri”, a declarat senatoarea pentru .