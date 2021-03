Diana Șoșoacă, delir din Piața Victoriei: “Hail Fritz ține în casă bătrânii”

Diana Șoșoacă, senatoare aleasă pe listele Alianței petru Unirea Românilor, a fost autoarea unui nou delir, miercuri, în timpul protestului la care participă în Piața Victoriei, declarând la RTV: “uitați-vă la acei oameni de peste 65 de ani vaccinați pe care Hail Fritz îi ține în case”.

Senatoarea nu este la primul atac la adresa lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei, având o declarație xenofobă în urmă cu câteva zile, menționând că timișorenii au votat un străin și că merită să li se impună restricții.

Compararea lui Fritz cu liderul naziștilor este o temă recurentă în cadrul agendei politice a doamnei Diana Șoșoacă, comparând restricțiile cu dictatura germană din perioada interbelică.

“Totul este o mascaradă pentru îmbogățirea unora, pentru îmbogățirea Big Pharma, uitați-vă ce bătaie de joc este cu vaccinarea, uitați-vă la acei oameni peste 65 de ani din Timișoara vaccinați pe care Hail Fritz îi ține închiși în casă, nu este posibil așa ceva.

Ambulanțele sunt goale și urlă doar pentru a panica populația, disturbă liniștea și induc oroarea în populație. Aduceți-vă aminte de procesul de la Nurnberg, nazisții au distrus un popor prin instituirea fricii.

PSD-ul are cea mai mare vină, a avut posibilitatea să întrerupă o dictatură și a votat pentru un guvern penelist care să ducă mai departe dictatura.

Sâmbătă un protest la nivel mondial împotriva plandemiei și mascaradei COVID. În toate țarile europene sunt zeci de milioane de oameni pe străzi, la nemți au ieșit peste 2.5 de milioane de nemți în stradă.

Cum poți tu să îmi impui un sistem de tratament? Care este tratamentul viabil în fața COVID-ului? De ce nu se dă Ivermectina? De ce nu se dă acel elixir făcut de doamna biolog Elena Năstase cu care noi toți ne dăm din aprilie-mai și de aceea nu ne-am îmbolnăvit niciodată?

Sunt aici cu principalii lideri ai protestelor din România și le mulțumesc că nu și-au pierdut încrederea în mine și ca senator voi fi mereu alături de oamenii care luptă pentru drepturile și libertățile cetățenești.

Nu am să uit niciodată de unde am plecat, iar dacă eu am ajuns în Senatul României este pentru ca împreună cu forța civică să putem învinge o dictatură bolșevico-stalinistă de tip neo-fascist.

Sunt acțiuni pentru înlăturarea tuturor restricțiilor, conform motivării 467/2020 a CCR, punctul 68, se menționează că starea de alertă încalcă statul de drept, este o stare constituțîonală și nu poate sta la baza restricționării drepturilor și libertăților cetățenești.

Se încalcă articolul 53 din Constituție care spune că drepturile și libertățile pot fi restricționate doar dacă situația o cere, nu suntem în acea situație.

Zici că a venit războiul, despre ce vorbm? Este un virus în aer, atunci când îți aerisești casa prin intermediul aerului, virusul îți poate intra în casă.

Unde sunt medicii, am uitat toate lecțiile de anatomie? Despre ce discutăm? Totul se rezumă la bani pentru măști, RT-PCR-uri și parandărături.

Cum este posibil ca un simplu ministru secretar de stat să conducă România? Nici în Burkina Faso un ministru secretar de stat nu conduce țara. Cum este posibil așa ceva? Ce fel de diplome are Raed Arafat? Din 2009 nu a mai profesat, stă pe un scaun. Sunt măsuri ilogice fără bază științifică.

În toate interpelările cer doveziile științifice care stau la baza acestor măsuri, cum poți să spui că tu limitezii contagiozitatea virusului dacă restrângi circulația între orele 22-05 că vezi domne’ că întrerupi petrecerile?

Românii fac petreceri în timpul săptămânii? De ce nu au restricționat doar pentru weekend? Cine mă oprește să mă duc la petrec la prietenii mei la ora 21.59 și să stau până la ora 5.30?”, a declarat Diana Șoșoacă la RTV, într-o intervenție în direct din Piața Victoriei.