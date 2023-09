Dieta urmată de Roxana Blenche. Fosta finalistă de la Chefi la Cuțite a slăbit aproape 5 kilograme în timp record

Roxana Blenche a devenit cunoscută publicului largă odată cu participarea la Chefi la Cuțite. Preparatele ei au ajuns la inimile publicului, dar și la inimile juraților emisiunii culinare de la Antena 1.

Fosta finalistă de la Chefi la Cuțite sezonul 8 a slăbit în timp record

astfel că își dorește să scape de kilogramele acumulate. Și se pare că a găsit soluția perfectă. Este vorba despre o dietă pe gustul ei.

Roxana Blenche a început dieta scandinavă Nupo. Iar în doar trei săptămâni, fosta finalistă de la Chefi la Cuțite a reușit să dea jos 4,5 kilograme, după cum povestește chiar ea. Și totul a fost făcut cu mare drag.

Mai exact, aceasta povestește că a mai trișat din când în când, având în vedere că marea majoritate a timpul și-l petrece în bucătărie. Chiar și așa, se pare că această dietă a dat roade.

„Au trecut și cele 3 săptămâni de când am început dieta Nupo și mă mândresc cu un minus de 4,5 kg. Trebuie să recunosc că am mai și trișat având în vedere că toată ziua mă învârt într-un mediu cu mâncare, mâncare și iar mâncare”, a povestit ea.

Dieta urmată de Roxana Blenche

Fosta finalistă de la Chefi la Cuțite a mai povestit și că slăbește într-un mod sănătos. Mai exact, nu îi este foame deloc și totodată, organismul ei se hrănește cu toți nutrienții necesari.

De ce a ales această dietă? Roxana Blenche spune că spre deosebire de altele, dieta scandinavă Nupo a fost creată de medici și studiată. De asemenea, oferă și avantaje în special pentru cei care au poftă de dulce.

„Sunt mulțumită că am reușit să scap de aceste 4,5 kg într-un mod sănătos, nu am simțit senzația de foame nici o secundă și am avut parte de tot nutrienții necesari organismului.

Am optat pentru Nupo care este o dietă echilibrată, studiată și creată de medici. Preferatele mele sunt shake-urile cu vanilie și ciocolată. Un deliciu, mai ales când simți nevoia de dulce!”, a mai dezvăluit ea.

Menționăm faptul că Roxana Blenche nu este singura care a apelat la această dietă. . De asemenea și Cristina Cioran, Mirela Vaida, dar și Ozana Barabancea au avut la rândul lor rezultate bune.