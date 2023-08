Dinamo – FC Botoșani LIVE STREAM ora 20:30 în SuperLiga! Burcă schimbă fundaşii centrali

Meciul Dinamo – FC Botoșani are loc luni, 14 august, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 5-a din SuperLiga. Câinii au obținut și ei primul punct de la revenirea în SuperLiga, 1-1 la Mediaș, cu U Cluj și își doresc acum să câștige primul joc în fața unui adversar care doar două puncte, de asemeni fără victorie până acum și care etapa trecută a pierdut acasă cu Craiova lui Mititelu.

Unde se joacă meciul Dinamo – FC Botoșani

Întâlnirea Dinamo – FC Botoșani se dispută luni, 14 august, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, micuța dar cocheta arenâ ridicată tot din fondurile UEFA și pe care câinii au jucat toate meciurile din barajul de promovare și din partidele programate acasă de la revenirea în Superligă, inclusiv marele derby de România, cu FCSB.

Dinamo abia a obținut primul punct iar rivala din acest meci are unul mai mult, numitorul comun fiind faptul că nici una nu a reușit încă prima victorie în actuala stagiune. Cu siguranță stadionul va fi din nou destul de plin pe cele 7000 de locuri pe care le are, dar 99 la sută cu suporterii în alb-roșu, pentru că moldovenii nu au fost aproape niciodată însoțiți de suporteri la partidele din deplasare.

Cine transmite la TV partida Dinamo – FC Botoșani

Partida Dinamo – FC Botoșani se joacă luni, 14 august, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, din Capitală, în etapa a 5-a din SuperLiga.și va putea fui urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Și luni, 14 august, va fi o vreme identică aceleia de duminică, adică extrem de călduroasă pe tot parcursul ei și fără ca ploaia să deranjeze în vreun fel. Cerul se va menține senin și noaptea. Maxima zilei va ajunge la o cifră destul de ridicată, adică în jur de 32-33 de grade. Meciul are loc la ora 20:30 iar până atunci vor mai dispărea maxim trei-patru grade din termometre, deci nu foarte mult. Arbitrul partidei este gălățeanul Adrian Cojocaru.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – FC Botoșani

Ovidiu Burcă a primit vestea excelentă din partea staffului medical a care, cel mai probabil va începe de pe bancă. Burca va căuta să trimită pe teren o echipă cât mai ofensivă, obiectivul fiind obținerea primei victorii de la revenirea în prima divizie.

FC Botoșani e cam în situație cam asemănătoare, adică fără victorie până la acest moment. De acum lista de absenți este știută, cu jucătorii indisponibili pe termen lung: Mailat, Petro, Sadiku, Chică-Roșă. Scaunul antrenorului Marius Croitoru se clatină serios deși e favoritul patronului

Cote la pariuri la jocul Dinamo – FC Botoșani

Punctul obținut de Dinamo în premieră la Mediaș, cu Universitatea Cluj, i-a determinat pe cei care fac cotele de la pariuri să meargă pe mâna lui Dinamo în a obține prima victorie din acest sezon de SuperLiga. Cotă de 2,50 au câinii pentru victorie iar FC Botoșani are 3,10. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 cotă de 1,60. Gol marcat Dinamo are cotă de 1,40 și gol Botoșani 1,60. Over 1,5 goluri are cotă de 1,40.

Perioadele de dominație cam sunt împărțite, în sensul în care, execeptând ultimul meci direct, 3-2 pentru Dinamo, FC Botoșani a avut clar întâietate, cinci victorii la rând, dintre care două cu 4-0. Până atunci, din 2008, de la prima întâlnire am avut ceva egaluri și succese ale echipei bucureștene.