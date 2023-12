Dinamo, noua campioană națională la rugby! Buldogii, primul titlu după 15 ani

Dinamo este noua campioană națională la rugby, după ce a învins-o pe CSM Știința Baia Mare în finala ligii, scor 17-13. Băimărenii câștigaseră ultimele 4 campionate, iar buldogii au reușit primul titlu după 15 ani.

Dinamo, noua campioană națională la rugby!

după o finală foarte grea cu CSM Baia Mare. Bucureștenii s-au impus cu 17-13. Buldogii au fost cei care au dominat în ambele reprize ale finalei. Dinamo a condus cu 6-0, apoi a fost egalată, iar în cursul reprizei secunde au fost aproape de a fi egalați la 14-13. Însă, au urmat 3 puncte importante care au adus victoria campionilor.

ADVERTISEMENT

Buldogii au reușit primul titlu după 15 ani

. Băimărenii erau aproape de a scrie istorie și să devină prima echipă care câștigă Liga Națională de Rugby a României pentru a 5-a oară consecutiv. Însă, buldogii s-au împotrivit acestui lucru și au reușit primul titlul după 15 ani, ultimul fiind în 2008.

Satisfacție uriașă pentru jucătorii lui Dinamo

Jucătorul celor de la Dinamo, Tudor Boldor, a oferit câteva declarații înainte de marea finală cu Baia Mare: “Atmosfera este una bună. Ne-am bucurat după victoria din semifinală și a fost important pentru moralul echipei să accedem în finală. Ne dorim să câștigăm. Nu ne mulțumim doar cu victoria din semifinală. Avem un grup tânăr care își dorește și are puterea să câștige campionatul.

ADVERTISEMENT

Cred că în ceea ce privește punctul nostru forte este faptul că există un echilibru între grămadă și trei sferturi. Pachetul nostru de înaintare și-a arătat forța în meciurile anterioare, inclusiv în semifinală. Iar linia noastră de traocari este una rapidă, ce poate surprinde orice apărare. În plus, jocul nostru cu piciorul poate face diferența.

Pentru mine este o mare bucurie că am reușit să urc alături de Dinamo în finală și să ajungem aici după 15 ani. Este o mare satisfacție faptul ca fac parte din acest grup care formează o nouă eră in Ștefan cel Mare. Îmi doresc să câștigăm campionatul deoarece nu am reușit până acum la nivel de senior. Este a treia finală pe care o joc. Prima cu Dinamo și mi-aș dori să încheiem pe prima treapta a podiumului.”

ADVERTISEMENT

Tudor Boldor: “Am visat la acest trofeu”

“Este adevărat că cea mai mare parte din cariera mea am jucat pentru Steaua, dar evoluez de un an si jumătate pentru echipa CS Dinamo unde mă simt foarte bine și mă pregătesc alături de colegii mei pentru finala de sâmbătă. Visez să ridic acest trofeu cu echipa Dinamo pentru că așa cum am mai spus, ar fi o premieră atât pentru mine, cât și pentru mulți dintre colegii mei. Este ultimul meci al acestui an.

A fost un an plin de provocări și lecții, dar m-am bucurat de el și de fiecare moment în parte. Prezența mea la Cupa Mondială a fost unul din obiectivele propuse și atinse, deși am avut o accidentare care nu mi-a permis să joc atât cât mi-am dorit. Urmând ca finala campionatului să fie cel de al doilea obiectiv pe plan profesional, iar ulterior urmând Cupa României. Obiectivele au fost atinse, chiar dacă nu în totalitate pentru că întotdeauna îmi doresc mai mult.

ADVERTISEMENT

Totuși când mă uit în spate, îmi dau seama că anul 2023 a fost un an productiv atât pe plan personal cât și profesional. Îmi doresc să închei anul și să-l încununez cu câștigarea campionatului național”, a spus Tudor Boldor înainte de finala cu CSM Baia Mare.