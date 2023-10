Dinamo nu bate pe nimeni în SuperLiga, dar visează la Cupă: „Vrem să o câștigăm!”

. Elevii lui Ovidiu Burcă au ajuns la 8 meciuri fără victorie în SuperLiga. La finalul remizei albe, jucătorii lui Dinamo au vorbit despre forma echipei din campionat, dar și despre obiectivele formației din Ștefan cel Mare.

Jucătorii lui Dinamo, obiectiv îndrăzneț: “Vrem să câștigăm Cupa!”

Dennis Politic, unul dintre jucătorii lui Dinamo, a vorbit despre ce obiectiv îndrăzneț are formația din Ștefan cel Mare. Fotbalistul a mai discutat și despre forma slabă a echipei, dar și despre problemele clubului.

“Nu suntem mulțumiți. Cred că puteam să obținem victoria în seara asta. Suntem puțin dezamăgiți din cauza asta. Vrem să păstrăm pozitivitatea în grup și cred că este un pas înainte, o reacție bună după ce s-a întâmplat la Sibiu. Cred că puteam mai mult în seara asta. Trebuie să continuăm să muncim și să o facem mai bine în Cupă și după cu UTA.

A fost o echipă destul de agresivă, știam de dinainte, pentru că i-am studiat. Toate echipele vin mai agresiv în meciurile cu noi, mai ales pe Arena Națională. Am avut câteva ocazii, dar nu am reușit să introducem mingea în poartă. Mă bucură că nu am luat gol în seara aceasta și cred că este un lucru pozitiv.

Cred că trebuie mai multă luciditate, mai mult calm în fața porții. Ca echipă, trebuie să ne creăm mai multe ocazii. Suntem responsabili toți și când luăm gol și când creăm șanse de gol. Deci, și pe apărare și pe atac suntem cu toții responsabili.

Noi, cum am spus și mai devreme, încercăm să rămânem pozitivi. Asta este singura variantă. Nu are rost să ne dezamăgim și să ne scufundăm și mai mult în problemă, ca să spun așa. Trebuie să ținem capul sus, să muncim, ca să spun așa, și să dăm înainte cu pozitivitate și unitatea de grup.

Ne reproșăm că nu putem să dăm gol. Trebuie să ne creăm cât mai multe șanse și să marcăm. Cu siguranță mai avem de muncit, dar nu consider că nu suntem pregătiți de SuperLiga. Ne-am bătut de la egal la egal și cu CFR Cluj. Trecem printr-o perioadă mai slabă și trebuie să rămânem puternici și să remediem situația. Cupa a fost un obiectiv de la început. Vrem să ajungem cât mai departe, poate să o și câștigăm”, a declarat Dennis Politic.

Costin Amzăr: “Nu cred că fanii trebuiau să strige demisia”

. Costin Amzăr este de părere că suporterii ar trebui să vină la stadion și să sprijine echipa, mai ales în aceste momente. Jucătorul formației din Ștefan cel Mare mai vorbit și despre obiectivul îndrăzneț al “câinilor”.

“Putem spune că am obținut un punct, un meci destul de bun. Dar, ne-a lipsit încrederea în fața porții. Habar n-am, nu pot să înțeleg. O luăm ușor-ușor, poate vom marca mai mult. Suporterii să vină la stadion să ne susțină, nu cred că era necesar să strige demisia. Noi dăm 100% la fiecare meci.

O să vină returul și sperăm că vom arăta mai bine. Am venit de la Liga 2, trebuie să ne adaptăm cu toții și să fim o familie. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Mister nu o să plece de la echipă. Nu are de ce. Ne-am pus ca obiectiv, să ajungem cât mai departe în cupă”, a spus Costin Amzăr la finalul remizei cu Poli Iași.

Pentru Dinamo urmează un duel în Cupa României cu FC Bihor, în deplasare. Partida va avea loc vineri, 3 noiembrie, de la ora 20:30. În campionat, formația lui Ovidiu Burcă se va duela cu UTA Arad în etapa 15 a SuperLigii, meci care va avea loc tot la Oradea, luni, 6 noiembrie, de la ora 18:00. Dinamo este pe locul 15 în campionat și are 10 puncte în cele 14 meciuri.