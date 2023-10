Ovidiu Burcă, dezamăgit după Dinamo – Poli Iași 0-0! Ce spune despre demisie: „Oamenii și-au pierdut răbdarea!”

La finalul meciului, fanii lui Dinamo i-au cerut demisia antrenorului, care a comentat scandările suporterilor, însă crede în continuare că poate redresa echipa și să încheie seria negativă de rezultate.

Ovidiu Burcă, dezamăgit după Dinamo – Poli Iași

Ovidiu Burcă a fost dezamăgit după remiza obținută de Dinamo în confruntarea cu Poli Iași, comentând și scandările suporterilor „câinilor”, care i-au cerut .

„Ca primă impresie, am avut situații, am împins jocul spre poarta lor, dar simt că jucătorii mei sunt crispați. Cu cât trec minutele, fanii își pierd încrederea, răbdarea și la fel și jucătorii.

Din păcate, încă nu am reușit să înscriem după o lungă perioadă. Apasă această situație și i-am simțit pe băieți puțin crispați. E un plus că n-am primit gol.

Jucam împotriva unei echipe care joacă bine ofensiv, e un mare plus că nu am primit gol, fundașii centrali au făcut un meci bun și consider că toată echipa nu a făcut un meci rău, dar nu am câștigat”.

„Nimeni nu te așteaptă!”

„S-a schimbat liga, fotbalul e diferit la Liga 1, ce făcea Ghezali la Liga 2 trebuie să facă mai mult acum, dar să ținem cont că a fost accidentat și o lună. E un jucător important, are nevoie de puțin timp și are o vârstă, la care are o marjă mare de progres.

Am avut o situație complexă de gestionat, am avut restricție la transferuri, am deblocat transferurile târziu. Suntem la a doua săptămână când ne antrenăm în efectiv complet.

Nimeni nu te așteaptă, am plecat așa la drum și abia acum ne-am întregit, dar s-au pierdut puncte. Ca antrenor, ești puțin singur, dar pentru mine nu asta e important”, a .

„Oamenii și-au pierdut răbdarea, e normal, e un moment dificil, dar cred că putem să întoarcem acest moment. Ce s-a întâmplat anul trecut, rămâne acolo.

În viață trebuie să privești doar înainte. Oamenii au fost supărați, dar nu cred că pe felul în care s-a prezentat echipa. Continui munca aici!

Eu am apărut în fotbalul românesc și vreau să propun altceva, eu voi rămâne un om de caracter, un om de bun simț. Nu am să mă abat de la drumul meu niciodată.

E un moment greu pentru Gabi Tamaș, fotbaliștii mor de două ori: o dată când se retrag și o dată când mor natural. Mă voi gândi dacă să îl aducem în staff”, a mai spus Ovidiu Burcă.