Dinu Gheorghe, certat de o femeie pe stradă înainte de o întâlnire cu Belodedici: „Eu n-am furat ca tine, am muncit”

Dinu Gheorghe a fost pus în fața unei situații complet neașteptate. Cunoscut ca unul dintre cei mai influenți oameni ai fotbalului în trecut, acesta a avut o dispută cu o femeie într-o parcare din București.

Ceartă în parcare între o femeie și Dinu „Vama“

Cearta s-ar fi iscat într-o parcare din București, iar totul a fost surprins de fotoreporterii prezenți. Dinu Gheorghe ar fi parcat neregulamentar, ceea ce a atras furia unei femei, care i-a lansat acuze dure.

Totul a fost surprins de fotoreporterii , care l-au prins pe Dinu Gheorghe chiar când parca. Conform acestora, mășină lui Dinu Gheorghe ar fi blocat alte două autoturisme din respectiva parcare.

Văzând modul în care Dinu Gheorghe era pregătit să își lase mășină, o femeie de pe stradă a reacționat dur. După disputa verbală cu respectiva femeie, Dinu Gheorghe s-a văzut nevoit să își mute autoturismul într-un alt loc de parcare.

”Vă cumpărați BMW, dar nu puteți să plătiți parcarea. Eu am trei facultăți, eu nu am furat ca tine, am muncit și muncesc încontinuu”, ar fi spus femeia în dialogul cu Dinu Gheorghe, conform sursei citate.

Dinu Gheorghe, întâlnire cu Miodrag Belodedici

Odată ce incidentul s-a încheiat, s-a îndreptat către o terasă din zonă. Acolo, fostul președinte s-a întâlnit cu prietenii săi, cu care a discutat fără a da semne că ar mai aștepta pe cineva să vină.

Conform sursei, pentru câteva minute Dinu Gheorghe ar fi discutat cu un bărbat, înainte ca Miodrag Belodedici să apară. De asemenea, un băiat l-ar fi văzut pe fostul fotbalist, i-ar fi cerut un autograf și ar fi plecat, ca mai apoi să continue discuția cu Dinu Gheorghe.

Motivul plecării lui Costin Lazăr de la Rapid, chiar Dinu “Vamă”

Dinu Gheorghe este fostul președinte al Rapidului, care , dar și motivul pentru care Costin Lazăr spunea că e vinovat de plecarea sa. Costin Lazăr a spus că .

„Eu sunt genul care atunci când nu mă mai simt dorit, plec. Eu așa sunt, dacă simt că nu mai e încredere în mine. Nu mă vei mai aprecia dacă nu ai încredere în mine, de ce să forțez lucrurile. De ce să rămâi unde nu ești iubit?“, a spus Costin Lazăr la emisiunea “Suflet de rapidist”.