Costin Lazăr a povestit despărțirea de Rapid. „M-au aplaudat, am plâns pentru prima oară în viață și am plecat de la stadion”

Invitat al lui Robert Niță în emisiunea „Suflet de rapidist“, care , Costin Lazăr a rememorat plecarea din Giulești, din anul 2011.

Costin Lazăr, de la inamic public al Giuleștiului la regrete

Costin Lazăr a plecat în anul 2011 de la Rapid cu scandal, când n-a dorit să mai prelungească contractul. Din cauza unor neînțelegeri cu George Copos privind banii, Costin Lazăr a plecat, dar a fost contestat de suporteri.

Din momentul în care a anunțat plecarea, a devenit un inamic pe Giulești, dar la ultima partidă a fost aplaudat. Costin Lazăr a povestit momentul ultimului lui meci la Rapid în emisiunea „Suflet de rapidist“.

„În perioada când trebuia să plec de la Rapid și mi-au scandat, m-au înjurat, am simțit că nu mai sunt dorit și i-am pus banderola pe braț lui Marcos Antonio, ultimele 3 etape.

Ce m-a bucurat, că la ultimul meci cu FC Brașov, m-au aplaudat toți. Nu mai eram căpitanul, dar era ultimul meu meci. M-am dus în vestiar și am început să plâng, prima oară când am plâns în fotbal. Și am plecat.“, a povestit Costin Lazăr în dialog cu Robert Niță, moderator.

De ce a plecat Costin Lazăr de la Rapid?

Costin Lazăr, căpitan al Rapidului la acea vreme, a plecat din Giulești din cauza unor neînțelegeri financiare. Conform fostului mijlocaș defensiv, Dinu Gheorghe și 50.000 de euro au fost în calea unei noi înțelegeri pe axa Rapid-Lazăr.

De asemenea, contestat de fani privind decizia sa, Costin Lazăr s-a decis că nu este cazul să rămână. În spațiul public, fostul căpitan al Rapidului a spus că au existat presiuni mari să prelungească, din partea apropiaților clubului. În oglindă cu ceea ce a spus Costin Lazăr nu s-a aflat și Bergodi, .

„Eu sunt genul care atunci când nu mă mai simt dorit, plec. Eu așa sunt, dacă simt că nu mai e încredere în mine. Nu mă vei mai aprecia dacă nu ai încredere în mine, de ce să forțez lucrurile. De ce să rămâi unde nu ești iubit?“, a mai adăugat Costin Lazăr.

Plecarea din Giulești l-a ajutat mai mult pe Costin Lazăr, care a ajuns în Grecia, la PAOK Salonic. Ajuns la PAOK, acesta a colaborat cu Ladislau Boloni, urmând că apoi să rămână în Grecia pentru 6 ani.

