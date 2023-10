Discurs dur înainte de derby-ul Rapid – Universitatea Craiova: „Toată lumea a fost împotriva noastră”

Derby-ul Rapid – Universitatea Craiova îi prinde pe „alb-albaștrii” într-un moment dificil în SuperLiga, după înfrângerea usturătoare cu Petrolul Ploiești. Dragoș Bon se gândesc la cele trei puncte și este de părere că un succes în Giulești ar putea fi un restart pentru formația din Bănie.

Dragoș Bon, întâlnire emoționantă cu Cristiano Bergodi: „Mă leagă poate cea mai mare performață”. Ce spune despre derby-ul Rapid – Universitatea Craiova

Dragoș Bon are încredere în forțele elevilor săi înaintea derby-ului cu Rapid București, Antrenorul se va revedea în Giulești cu Cristiano Bergodi, tehnicianul cu care formația din Bănie a fost cel mai aproape să câștige titlul.

ADVERTISEMENT

„Urmează un derby de tradiție al fotbalului românesc, un derby plăcut spectatorilor de-a lungul timpului pentru că au fost meciuri spectaculoase. Având în vedere perioada pe care o traversăm ne așteaptă un meci din care avem speranță că putem să începem o nouă etapă.

Ceea ce s-a întâmplat în ultimele etape nu a fost pe placul nimănui și ne dorim ca meciul cu Rapid să fie un nou restart pentru acest sezon. Va fi o partidă dificilă, îmi întâlnesc un antrenor cu care am lucrat și am colaborat foarte bine, Cristiano Bergodi de care mă leagă poate cea mai mare performanță.

ADVERTISEMENT

Știu cum pregătește jocurile, știu ceea ce ne așteaptă. Au o echipă cu experiență, cu jucători inventivi pe faza ofensivă și vor avea un public care îi va împinge spre victorie. Chiar dacă ultimele evoluții nu au arătat asta, avem o echipă cu jucători de foarte mare calitate care așteaptă cu nerăbdare să dispute această partidă”, a spus Dragoș Bon.

Jucătorii „alb-albaștrilor” au trăit zile de coșmar după înfrângerea cu Petrolul Ploiești, însă Dragoș Bon anunță că elevii săi au trecut cu bine peste acea perioadă. Acesta speră ca oltenii să se descurce pe teren la fel de bine cum au făcut-o și la antrenamente.

ADVERTISEMENT

„Au fost zile grele, apăsătoare. Știți foarte bine cum este la Craiova, care este starea de spirit când pierzi acasă și nu ai o evoluție care să te mulțumească. Băieții au reacționat mai bine decât mă așteptam, au fost foarte implicați și sper să arate și duminică seara, este păcat de munca și efortul pe care îl depun”, a mai spus Dragoș Bon.

Antrenorul Universității Craiova, despre boicotul Peluzei Nord: „Dacă nu vom face nimic se va adânci prăpastia”

a anunțat că nu își va susține favoriții în deplasarea din Giulești dacă Corneliu Papură va rămâne pe banca tehnică. Secundul lui „Papi” a vorbit despre nemulțumirile galeriei Universității Craiova, însă speră să revină la sentimente mai bune.

ADVERTISEMENT

„Știu comunicatul Peluzei Nord, este decizia lor. Mi-ar fi plăcut să fie alături de noi, i-am fi simțit aproape și ar fi fost un spectacol și în tribună de ambele părți. Sper să reușim să câștigăm ca să putem să îi avem alături. Personal nu i-am întâlnit, dar citesc presa și știu nemulțumirile lor. Doar noi putem să ne aducem fanii aproape.

Atâta timp cât pierzi pe teren propriu cu o galeria care are tradiție, spirit de învingător și respectă victoria este normal să ia atitudine. În permanență avem nevoie de ei, o echipă fără suporteri nu există, iar Craiova se identifică cu suporterii.

Dacă nu vom face nimic se va adânci prăpastia asta dintre echipă și fani, dacă vom face ceea ce își dorește toată lumea pe teren sunt convins că nu își doresc să stea departe de echipă. Este o stare pe care o resimțim. Ne așteaptă o perioadă dificilă cu trei jocuri într-o săptămână”, a declarat antrenorul.

„S-a creat o tensiune după plecarea lui Reghe, am simțit o stare artificială”

„Transferul” lui Laurențiu Reghecampf anunțat în exclusivitate de FANATIK i-a șocat pe jucătorii Universității Craiova și nu numai. Dragoș Bon a mărturisit că tensiunea a început să crească odată cu plecarea experimentatului tehnician.

„S-a creat o tensiune, a fost acel moment după plecarea lui Reghe în care am simțit la momentul respectiv o stare artificială creată. Am pierdut două puncte la Cluj și de acolo parcă toate lumea a fost împotriva noastră. După care și noi ne-am comportant exact cum parcă se voia, foarte rău. Asta este ce am simțit eu.

Meciul cu Rapid poate să ne ajute, dacă ne aducem aminte de-a lungul timpului Rapid ne-a ajutat în permanență. Craiova trebuie să meargă să își câștige punctele pentru că depinde de ea. Ne dorim să se iasă din această pasă pentru că nu este plăcut pentru nimeni.

Nu cred că oficialii au spus că domnul Papură este intermiar, cred că puteți să comunicați cu conducerea și dacă este nevoie de o asemenea expunere să primim un comunicat. Domnul Papură conduce staff-ul, antrenorul principal al echipei, cel care conduce staff-ul, echipa și jucătorii este Corneliu Papură, o garantez eu”, a spus Bon.