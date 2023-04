Discurs-manifest pe subiectul bani publici în sport: “Să existe aceeași măsură pentru toată lumea!”. Video exclusiv

Proiectul de lege înaintat de Vasile Dîncu, potrivit căruia, CSA Steaua, club de drept public, să poată promova în SuperLiga și să ia startul într-o ligă profesionistă, a fost urmat de . Cristian Bivolaru, directorul general al Farului, a avut un discurs-manifest pe tema „bani publici în sport” în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Bivolaru, discurs-manifest pe subiectul bani publici în sport: „Este un haos total”

Cristian Bivolaru a vorbit pe tema banilor publici alocați pentru sport. La finalul derby-ului CSA Steaua – Dinamo, scor 2-0 în play-off-ul ligii secunde Anghel Iordănescu a precizat că, printre alții, Gică Hagi sau Mihai Rotaru au beneficiat de bani publici la echipele pe care le finanțează.

Directorul general al Farului a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că echipa la care activează nu a beneficiat de niciun sprijin din partea statului, cel puțin din 2014 când s-a alăturat formației din Ovidiu. Totodată, Cristian Bivolaru a precizat că haosul din prima ligă a României este unul dorit, pentru că altfel s-ar fi putut găsi soluții.

„Lucrurile sunt atât de complexe încât nu putem avea noi pretenția ca într-o emisiune de două ore nici măcar să le înțelegem, dar mai ales să le facem înțelese față de cei care ne privesc. În momentul de față, ceea ce vedem la nivelul primei ligi este un haos total și care, zic cu tristețe, ne caracterizează ca și nație. Din păcate, se întâmplă și în fotbal lucrul ăsta. E un haos dorit pentru că dacă nu era dorit se puteau se găsi soluții de rezolvare.

Fără a da nume, pentru că le știm cu toții, mă gândesc că vorbim despre echipe care funcționează ca asociații non-profit și despre care se spune public că acționarii sau investitorii urmează să suporte niște cheltuieli sau apar persoane care se erijează în investitori ai cluburilor respective.

Lucrurile astea sunt total aberante. Vedem cluburi cu participare sau cu susținere totală din partea statului prin diverse inginerii financiare care nu recunosc lucrul ăsta. Vedem alte cluburi despre care să știe sigur și își recunosc susținerea din bani publici și care se plâng că nu au investitori privați”, a declarat Cristian Bivolaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Bivolaru a intervenit în polemica Marius Lăcătuș – Ciprian Marica: „Să existe aceeași măsură pentru toată lumea”

Ciprian Marica, unul dintre acționarii Farului, . Fosta glorie a Stelei a mărturisit că Farul a beneficiat de bani publici, însă Cristian Bivolaru a mărturisit că echipa de la malul Mării Negre nu a avut parte de sprijin din partea statului. „Fiara” i-a reamintit lui Ciprian Marica faptul că a beneficiat de bani publici la fosta Farul Constanța, în liga secundă.

„Ce poți să spui în haosul ăsta? Ciprian Marica a intrat, să nu zic polemică, într-un dialog cu Marius Lăcătuș ceea ce nu a apărut clar cel puțin din transcrierea dialogului este că cel puțin din 2014, de când am ajuns la Viitorul și până în momentul de azi al Farului noi nu am primit niciun fel de ajutor din partea statului. Sunt publice sumele că apăreau în fiecare an.

N-am vrea fără bani publici. Am vrea să existe aceeași măsură pentru toată lumea. Concret, eu văd modelul francez că ar trebui și ar putea fi aplicabil”, a mai spus Cristian Bivolaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Soluția lui Cristian Bivolaru pentru bani publici în sport: „Autoritățile locale să se ocupe de tot ce înseamnă infrastructură”

Cristian Bivolaru nu a exclus total implicarea banilor publici în sport, însă directorul general de la Farul vrea ca ajutorul venit din partea autorităților să se rezume la punerea la dispoziție a anumitor facilități.

„Respectiv, autoritățile locale să se ocupe de tot ce înseamnă infrastructură, să contribuie la partea de Centrul de Copii și Juniori, cu toate cheltuielile aferente. Dacă ne referim însă la prima echipă și la echipă de primă ligă profesioniste.

Atunci ajutorul autorităților locale să se rezume la punerea la dispoziție a acestor facilități inclusiv a stadionului pe care echipa respectivă își dispută meciurile. Asta însemnând o degrevare a unor costuri extrem de importante pentru clubul respectiv.

Am trăit doi ani în Elveția. La ei toate inițiativele care afectează o comunitate sunt luate numai prin votul comunității respective. E foarte greu de transpus la noi. Când consiliul local susține o echipă la nivelul primei ligi nu ar trebui întrebați și oamenii când merg din banii lor la bugetul local?”, a mai spus Cristian Bivolaru.

