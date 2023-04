Marius Lăcătuș, încolțit din toate părțile: „Dă și tu bani din buzunar, apoi luptă-te cu Statul! Îți mai convine?”

Marius Lăcătuș i-a dat și el o replică tăioasă lui Ciprian Marica, spunându-i că dacă a vrut să fie patron, trebuie să bage mâna în buzunar, nu să se plângă în emisiunile televizate.

Marius Lăcătuș, încolțit din toate părțile

Marius Lăcătuș a fost încolțit de toată lumea și după ce a avut contre cu Dan Șucu, acesta . „Nu văd că vine nimeni cu o soluție pentru legea sportului. Dacă statul vrea să ajute pe cineva, de ce nu ajută pe toată lumea?

ADVERTISEMENT

Vă spun cum ar trebui. Când s-a vorbit ani de zile înainte de legea sportului, s-a spus că se finanțează din firme, din impozitele pe profit care e redirecționat cluburilor.

Au venit și au modificat de la 2% la 3,5%. Problema mare e în felul următor, lucrul acesta nu a ajutat. Marea majoritate a companiilor sunt redirecționați, dar nu merg către sport, nu din banii ăia pot să finanțezi un club.

ADVERTISEMENT

Ar trebui să fie 1% din cifra de afaceri din încasare să fie redirecționată către sport și atunci să vedeți ce s-ar fi întâmplat, așa s-ar fi finanțat toată lumea. Tot timpul, din buzunarul sărac al Statului Român vrem să finanțăm orice. Noi vrem să eliminăm banii publici!”, a spus Ciprian Marica, la TV .

„Dă și tu bani din buzunar, apoi luptă-te cu Statul!”

și i-a dat o replică lui Ciprian Marica, iar disputa celor doi s-a aprins. „Tu ai spus că ai beneficiat de ajutor din partea Statului!”, a spus Marius Lăcătuș.

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica – Eu nu am spus că nu am beneficiat, eu am spus că astăzi, dacă vrem să fim corecți, să-i ajutăm pe toți. Ori toți, ori niciunul.

Marius Lăcătuș – Începând de astăzi? Începând de astăzi, hai să fim corecți. Ce s-a făcut, aia e, hai să ștergem cu buretele. Începând de astăzi, hai să fim corecți! Nu se poate să începem de ieri?

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica – Vrem să îndreptăm lucrurile sau să mergem în continuare în chestia asta? Că dacă vrem să mergem așa, hai să primească toți.

ADVERTISEMENT

Marius Lăcătuș – Bine, Ciprian, îndreptă tu lucrurile!

Ciprian Marica – Vino cu o soluție, Marius.

Marius Lăcătuș – Nu, eu n-am soluții, tu ai mai multe soluții.

Ciprian Marica – Dacă nu vii cu o soluție și spui să fie bună legea doar pentru unii…

Marius Lăcătuș – Păi mai înainte ai spus că ai beneficiat de bani publici. Acum, ce faci? Mă iei la ceartă că spun asta?

Ciprian Marica – Tu n-ai înțeles ce am spus eu?

Marius Lăcătuș – Nu, am înțeles foarte bine.

Ciprian Marica – Am spus că până acum a fost cum a fost și să schimbăm.

Marius Lăcătuș – Păi și de ce să ștergem cu buretele ce a fost și să mergem înainte, că așa vor unii? Să începem de mâine, să nu mai facem ce am făcut.

Ciprian Marica – Marius, știi ce aș vrea eu? Să dai bani din buzunarul tău și să te lupți cu statul, să vedem dacă ți-ar conveni.

Marius Lăcătuș – Da, dar eu nu mi-am dorit să fiu patron, spre deosebire de tine. Dacă vrei să fii patron, bagă mâna în buzunar.

Ciprian Marica – Să vedem dacă ți-ar conveni. Care parte nu o înțelegi?