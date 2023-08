Divorț cutremurător în showbiz! După patru ani de căsnicie își spun adio. Artista a confirmat informația

Încă un divorț cutremurător are loc în showbiz. O cunoscută cântăreață și soțul ei și-au spus adio după după o căsnicie de patru ani. Care au fost motivele despărțirii?

Divorț cutremurător în showbiz, după o căsnicie de patru ani. Cântăreața a confirmat separarea de soț

La un deceniu de la , Anamaria German trece prin momente dificile. Artista divorțează de cel de-al doilea soț, cu care s-a căsătorit în urmă cu patru ani.

ADVERTISEMENT

cu mai bine de șase luni în urmă, iar acum sunt în proces de divorț. Au mai existat speculații privind divorțul vedetei, iar cântăreața a confirmat acest lucru și vrea să rămână în trecut.

“Suntem despărțiți de mai bine de jumătate de an și ne aflăm în proces de divorț și partaj… Da, după multe zvonuri și întrebări, eu am afirmat public acest lucru. Acest capitol e unul pe care nu-l voi dezvolta prea mult și face parte din TRECUT”, a declarat Anamaria German pentru .

ADVERTISEMENT

Întrebată de motivele care au dus la despărțire, Anamaria German a spus că lucrurile s-au schimbat între ei în tot acest timp și nu mai aveau obiective comune.

“Oamenii își schimbă, la un moment dat, sentimentele, țelurile sau planurile de viață și e bine ca fiecare să-și urmeze propriul drum, atâta timp cât nu se mai poate împreună”, a explicat artista.

ADVERTISEMENT

La un an de când a suferit accidentul din cauza căruia a rămas imobilizată de la brâu în jos, Anamaria German a divorțat de soțul de atunci. În ultimii ani, interpreta de muzică populară a devenit speaker motivațional și a lansat o carte. Deține, totodată, și o afacere cu lavandă.

Ce planuri are Anamaria German după divorț

Anamaria German a mai spus că nu a renunțat la pasiunea sa, muzica, și că are două melodii în pregătire. Artista are de gând să cânte mai des decât până acum.

“Nu, nu am renunțat la muzică, am în lucru și acum două cântece, unul de muzică populară și unul de muzică ușoară, o să cânt mai des decât am făcut-o în ultimii ani. Pasiunea pentru muzică a apărut în copilărie, indusă de mama”, a mai spus aceasta.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cântăreața mai are de gând să facă două lansări de carte în două orașe. La finalul anului, se va lansa un film în care Anamaria German are un rol secundar.

În urmă cu zece ani, viața artistei s-a schimbat complet. Accidentul de mașină în care a fost implicată a fost unul destul de grav, iar cântăreața a rămas paralizată de la brâu în jos. Această întâmplare a transformat-o într-o persoană mai puternică, iar cei dragi i-au fost alături.