Doina Teodoru, declarație neașteptată. Iubita lui Cătălin Scărlătescu: „Sunt măritată deja”

Doina Teodoru a acordat recent câteva declarații despre schimbările care au apărut în ultima perioadă în viața sa personală, dar și profesională. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a făcut o dezvăluire neașteptată.

Doina Teodoru, afirmații fără perdea despre viața amoroasă

Doina Teodoru a devenit cunoscută în România după ce a participat la iUmor și a avut un număr de excepție. Ulterior, a jucat în mai multe producții de succes și a participat la America Exress, alături de iubitul său, Cătălin Scărlătescu.

Acum, telespectatorii o vor putea urmări în curând pe micile ecrane. în cel mai nou serial de la Antena 1, Lasă-mă, îmi place! Camera 609.

Recent a avut loc evenimentul de lansare, iar vedeta a făcut câteva declarații. „Cu siguranță o să fie foarte mișto. Eu nu am văzut încă nimic din ce am filmat, dar pot să spun că e tare toată atmosfera de pe set.

Și dacă noi ne simțim bine, clar o să treacă și de ecran. Este prima dată când lucrez cu doamna Ruxandra Ion, serial am mai făcut”, a spus Doina Teodoru pentru

„Sunt măritată deja”

Totodată, Doina Teodoru a vorbit și despre viața sa personală. Relația cu Cătălin Scărlătescu pe mai multe planuri, iar acum actrița a „împrumutat” de la bucătarul chef pasiunea pentru pescuit.

„Am filmat aproape toată vara. Am avut trei săptămâni de vacanță, în care fiecare am fugit pe unde am putut. Am fost plecată foarte mult în iulie, când a fost pauza. Și recunosc, că de când m-am întors și am început filmările, am mai fugit câte două zile la pește, când le-am avut legate. Este pasiunea noastră. Îmi place să dau la pește. Anul trecut mi-am descoperit această pasiune”, a adăugat Doina Teodoru.

Ținând cont de toate lucrurile pe care le au în comun, actrița a fost întrebată și dacă își dorește să facă pasul următor și să se căsătorească, iar iubita lui Cătălin Scărlătescu a oferit un răspuns surprinzător: „Sunt măritată deja!”.

Dar înainte ca fanii cuplului să se bucure, Doina Teodoru a lămurit misterul și a dezvăluit că este vorba doar despre personajul pe care îl interpretează și că „nunta a fost în universul Camera 609”, căci în viața reala nu are timp. „Nu am când, tu nu vezi că sunt toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, când să mă mai mărit? ”.