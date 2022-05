Alex Dolgopolov, reacţie dură de pe front la adresa lui Putin după parada de ”Ziua Victoriei”! Ce a scris fostul jucător de tenis

Aleksandr Dolgopolov, fost jucător de tenis de top se numără printre sportivii care luptă pe frontul din Ucraina. Și a răbufnit pe rețelele sociale după ce a văzut manifestările prin care Rusia a celebrat luni Ziua Victoriei.

Ziua de 9 mai, în care Federația Rusă sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste, a risipit, din fericire, temerile comunității internaționale. Căci se specula că Putin va declara oficial război Ucrainei și că va decreta mobilizare generală.

Nu a lipsit însă festivismul, chiar dacă parada de la Moscova a fost sub anvergura așteptată. Și a fost lipsită de anunțata demonstrație aeriană la care trebuia să participe și avionul lui Putin.

Declarațiile au curs, la Moscova, dar și, prin intermediul oficialilor ambasadelor, în Europa. Și chiar în Ucraina, în zonele controlate de separatiștii ruși.

Iar fostul jucător de tenis Alex Dolgopolov, care luptă de aproape două luni pe front, a răbufnit. Și și-a exprimat tranșant sentimentele prin intermediul unei postări pe Twitter.

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo)