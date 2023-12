Doliu în cinematografia internațională. A murit actorul care l-a interpretat pe celebrul căpitan Raymond Holt. Andre Braugher avea 61 de ani

Este doliu în cinematografia internațională după ce actorul Andre Braugher, cunoscut pentru rolul căpitanului Raymond Hold din Brooklyn Nine-Nine a murit la vârsta de 61 de ani.

Actorul Andre Braugher a murit

Andre Braugher a murit la vârsta de 61 de ani, după o scurtă luptă cu boala. Actorul este cunoscut pentru aparițiile din Brooklyn Nine-Nine și a apărut în Homicide: Life on the Street a fost iubit de oameni din întreaga lume.

Publicistul său Jennifer Allen a confirmat vestea tristă despre starul american care a avut rolul său revoluționar în Glory din 1989, jucând alături de Morgan Freeman și Denzel Washington.

În ciuda rolului, el a declarat pentru Associated Press în 2019 că s-a chinuit să-și găsească de lucru într-un Hollywood în care rolurile pentru actorii afro-americani erau puține și îndepărtate, notează .

Dar Andre Braugher s-a impus cu rolul detectivului Frank Pembleton, pe care l-a jucat timp de șapte sezoane în Homicide: Life on the Street, o dramă polițistă de la NBC, bazată pe o carte a lui David Simon, care a creat The Wire.

Ani mai târziu, a ajuns să joace un alt tip de polițist într-un tip foarte diferit de show, trecând la comedie în rolul Căpitanului Holt în serialul lui Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine.

Andre Braugher , dintr-un total de 11 nominalizări. Actorul a fost căsătorit timp de 30 de ani cu actrița Ami Brabson și împreună au avut trei băieți.

Foștii colegi i-au adus un ultim omagiu

După ce vestea morții s-a răspândit, foștii colegi au transmis mesaje și i-au adus în mediul online. Terry Crews a publicat un text emoționant pe Instagram. „Nu pot să cred că ai plecat atât de repede. Sunt onorată că te-am cunoscut, am râs cu tine, am lucrat cu tine și am împărtășit 8 ani glorioși urmărind talentul tău de neînlocuit”, a scris actrița.

Joe Lo Truglio, care l-a interpretat pe Charles Boyle, a împărtășit poveștile sale preferate din timpul petrecut cu Andre Braugher. „Omul era atât de plin de cântec și de aceea lumea a luat în seamă. Era dedicat și pasionat de lucrurile pe care le iubea”, a dezvăluit actorul.