Doliu în lumea rock and roll-ului. A murit artistul Jerry Lee Lewis

Lumea muzicii rock and roll este îndoliată. A murit muzicianul american Jerry Lee Lewis. Artistul avea vârsta de 87 de ani.

Vestea decesului a fost dată vineri, de către agentul său, Zach Farnum. Acesta a spus că solistul a pierit la reședința sa din Desoto County, Mississippi, potrivit

Alături de Jerry Lee Lewis se afla soția sa, Judith. Nu s-a precizat cauza morții, dar cert este că

În anul 2019, Jerry a fost internat de urgență, De altfel, informația decesului s-a transmis la câteva zile după ce s-a mai comunicat o alta similară, dar a fost eronată.

Publicația americană TMZ l-a dat mort pe artist încă de pe 26 octombrie. Se speculează că gripa a dus la încetarea din viață a lui.

Pe data de 16 octombrie, Jerry Lee Lewis avea programat un eveniment, la care nu a mai putut asista. Mai exact, a fost chemat să concerteze la ceremonia de includere în Country Music Hall of Fame.

Jerry Lee Lewis s-a născut pe 29 septembrie 1935 în Ferriday, statul Louisiana. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale este ”Great Balls of Fire”.

Jerry Lee Lewis a lucrat alături de unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali, precum: Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison sau Elvis Presley.

Deși a făcut parte din lumea muzicii rock and roll, Jerry Lee Lewis avea în piesele sale și influențe din country, gospel sau rythm&blues. Acestea se regăsesc în melodiile ”Me and Bobby McGee” sau ”To Make Love Sweeter for You”.

Scandalul amoros al lui Jerry Lee Lewis. Artistul s-a căsătorit cu verișoara lui

În anul 1957, Jerry Lee Lewis a fost implicat într-un scandal uriaș. Asta după ce s-a căsătorit cu verișoara sa de 13 ani, pe nume Myra.