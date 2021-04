Doliu la U Cluj! A murit Remus Câmpeanu, fostă mare glorie a „șepcilor roșii”

Universitatea Cluj este în doliu după ce Remus Câmpeanu, fosta mare glorie a „studenților”, a decedat la vârsta de 82 de ani.

Una dintre cele mai mari legende ale celor de la „U” va rămâne în istoria clubului și în memoria suporterilor drept omul decisiv la câștigarea primului și singurului trofeu al ardelenilor.

Câmpeanu a jucat nu mai puțin de 328 de meciuri în tricoul alb-negru, marcând și trei goluri, și a mai evoluat la echipe precum Flamura Roșie, Rapid, Știința și Universitatea, prima partidă jucând-o în 1960, ultima în 1974.

Remus Câmpeanu s-a stins la doar o săptămână după soția sa

Familia fostului mare fotbalist al Universității a fost lovită din plin, după ce soția sa murise cu doar o săptâmână înainte, o durere cumplită pentru singurul lor fiu, Romulus.

Fotbalistul a făcut parte dintr-o generație de excepție alături de nume mari precum Moguț, Neșu, Ivansuc, Adam și Suciu, care depășea en fanfare Piteștiul lui Dobrin, Stoenescu, Ţârcovnicu și David.

A iubit însă o singură echipă: pe Universitatea Cluj și o spunea cu fiecare ocazie, fiind până la final aproape de clubul pentru care a dat totul: „Am trăit pentru U, am fost și copil de mingi, nu miliardar, om de omenie”, a fost poate cea mai frumoasă declarație a lui Remus Câmpeanu.

Remus Câmpeanu, umilit de autoritățile române

Eroul finalei Cupei României de pe 11 iulie 1965 câștigată de către „șepcile roșii” cu 2-1 împotriva lui Dinamo Pitești a trecut prin momente foarte grele în ultima parte a vieții, în care eroul local a fost uitat de autorități.

Remus Câmpeanu a fost evacuat de către Primăria Cluj din casa în care locuia de nu mai puțin de 60 de ani, deși avea o vârstă foarte înaintată, iar în decembrie 2019 se mută într-un apartament închiriat de club: „Inițial, clubul U Cluj a promis că va cumpăra un apartament și-l va da în folosință lui Remus Câmpeanu pe durata vieții. Nu era vorba de un cadou, un contract de închiriere, atât”, povestea cu mâhnire la acel moment Romulus Câmpeanu, fiul legendarului fotbalist.

Născut și crescut în Cluj, pentru Remus Câmpeanu trecerea anilor a accentuat sentimentele pentru echipa sa de suflet, lucru care i-a atras și mai multă simpatie din partea suporterilor: „Eu am crescut în Cluj, născut aici, iar fotbalul mi-a intrat în sânge. Dar sportul face și victime, nu toți pot fi superjucători sau antrenori. Eu am încercat să muncesc, ca să fiu bine, eu și familia, nu miliardar, ci bine, om de omenie. Eu am fost și copil de mingi, ca mulți alții, am trăit pentru U de mic. Și apoi, n-am căzut în tentația banului sau a plăcerilor efemere. Eu am mers pe drumul meu”, spunea legenda lui U Cluj pentru gsp.ro.

Remus Câmpeanu, ultimul mesaj pentru suporterii lui U Cluj

În august 2020, Remus Câmpeanu a transmis ultimul mesaj către suporterii Universității Cluj prin intermediul unui video de prezentare a noului echipament al „șepcilor roșii”, într-un moment greu, după ratarea promovării: „Ne scriem propria istorie. Eu, tu, noi. Ducem simbolul mai departe, din generație în generație. Acel simbol al unor inimi românești și scriem povestea «U» împreună. Povestea noastră, povestea Clujului, pentru că «U» ești tu, pentru că «U» suntem noi”.