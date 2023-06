Doliu printre fanii serialului Friends. Un actor îndrăgit a murit în urma unui accident

Lumea cinematografiei internaționale este în doliu, după ce s-a aflat că Paxton Whitehead a murit. Mulți îl cunoșteau pentru rolul din Friends, însă a avut o carieră impresionantă. Fiica lui a dezvăluit cauza decesului.

A murit Paxton Whitehead, actorul din Friends

Este după ce s-a aflat că Paxton Whitehead a murit la vârsta de 85 de ani. Actorul era cunoscut de întreaga lume mai ales pentru rolul din Friends, unde l-a interpretat pe șeful lui Rachel, adusă la viață de Jennifer Aniston.

Decesul s-a produs, de fapt, pe data de 15 iunie, dar a fost făcut abia pe 20 iunie. Cea care a împărtășit vestea despre tragedie a fost chiar fiica actorului, Alex Whitehead-Gordon. Aceasta a explicat că moartea nu s-a produs din cauze naturale.

De fapt, Paxton Whitehead a fi mai trăit astăzi, însă a suferit un accident care i-a curmat viața mai repede. Actorul s-a stins într-un spital din Virginia, însă familia a refuzat, deocamdată, să ofere mai multe detalii.

„Paxton a fost iubit și respectat de familia lui și de toți cei care l-au cunoscut”, a confirmat decesul reprezentantul lui Whitehead, Robert Attermann, pentru într-o declarație trimisă prin e-mail.

Actorul a avut o carieră impresionantă

În afară de rolul emblematic din celebrul și iubitul serial Friends, este de menționat faptul că Paxton Whitehead a avut o carieră impresionantă. De-a lungul timpului, a avut apariții în producții de televiziune ca The Drew Carey Show, The West Wing, Desperate Housewives, Mad About You și Frasier.

Paxton Whitehead s-a născut pe 17 octombrie 1937, în Kent, Anglia. A studiat la Academia de Arte Dramatice Webber-Douglas din Londra și a debutat în filmul Back to School din 1986.

De asemenea, a avut o carieră de succes pe Broadway, cu roluri în My Fair Lady, The Harlequin Studies, Suite in Two Keys și multe altele. Pentru interpretarea Regelui Pellinore, din Camelot, a fost nominalizat pentru a primi un premiu Tony.

De-a lungul vieții, actorul Paxton Whitehead a fost căsătorit de două ori. Primul mariaj a fost cel cu actrița de origine scoțiană Patricia Gage și a durat din 1971 până în 1986. Un an mai târziu a luat-o de soție pe Katherine Jane Robertson.