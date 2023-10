Donald Trump, din nou la tribunal. Fostul președinte acuză iar o conspirație: ”Cea mai mare vânătoare de vrăjitoare”

Donald Trump a anunțat că procesul este o ”vânătoare de vrăjitoare”, menținând discursul conspiraționist care l-a făcut deja celebru. ”Aceasta este o continuare a celei mai mari vânătoare de vrăjitoare din toate timpurile”, a declarat Donald Trump, chiar înainte de a intra în sala de judecată.

Donald Trump, din nou la tribunal. Fostul președinte acuză iar o conspirație

Fostul președinte adaugă că procesul de fraudă civilă este legat de ceea ce el numește ”imixtiune în alegeri, o treabă clară și simplă”. Fostul președinte Donald Trump a declarat luni că procesul de fraudă civilă împotriva lui și a asociaților săi care urmează să înceapă în curând este o ”continuare a celei mai mari vânătoare de vrăjitoare din toate timpurile”.

El a făcut comentariile unde va începe procesul. Trump a continuat să o atace pe procurorul general democrat din New York, Letitia James. “Ea a folosit asta pentru a candida pentru guvernator. Ea a eșuat în încercarea ei de a candida pentru guvernator. Practic nu avea electorat. S-a întors și a spus: Ei bine, acum mă voi întoarce să-l atac din nou pe Trump. Și asta avem. Este o înșelătorie”, a completat Trump.

Între timp, staff-ul de campanie al fostului președinte Donald Trump a continuat luni să-l atace pe procurorul general democrat din New York, Letitia James, declarând că procesul pentru fraudă care urmează să înceapă astăzi în New York City a fost motivat politic. Trump a decis să fie prezent în sală de judecată din New York pentru începerea procesului pentru fraudă civilă, care a fost intentat de James împotriva lui, a fiilor săi mai mari, a companiilor acestora și a directorilor organizației Trump.

a fost forță motivatoare din spatele campaniei sale pentru procuror general”, au transmis reprezentanții lui Trump într-o nouă declarație, care s-a referit și la James drept ”activist democrat”.

James a deschis un proces de 250 de milioane de dolari în septembrie anul trecut, susținând că Trump și co-inculpații săi au comis fraude repetate în umflarea activelor din situațiile financiare pentru a obține condiții mai bune pentru împrumuturile imobiliare comerciale și polițele de asigurare.

Conform , Trump și-a umflat artificial averea netă cu până la 3,6 miliarde de dolari în trei ani separati între 2011 și 2021, potrivit biroului procurorului general. Avocații lui Trump au respins afirmațiile, susținând că evaluările activelor sunt foarte subiective și că încă analizează ce înseamnă hotărârea pentru viitorul companiei.

Donald Trump nu poate răspunde penal în acest proces, însă ar putea rămâne fără afacerile sale din statul New York pe care ar trebui să le vândă pentru că ar primi interdicție să mai facă afaceri în acest stat. Așadar, miza este uriașă pentru imperiul Trump, care ar putea să fie izgonit pe ușa din spate din New York.

În ciuda acestor probleme pe care Donald Trump le are în ultima vreme, candidatul republican este favorit cert în a primi nominalizarea partidului său pentru alegerile prezidențiale din 2024. Iar acum, casele de pariuri cred că Donald Trump are șanse reale să câștige alegerile prezidențiale, în fața unui Joe Biden mult prea bătrân pentru a fi reales.

Trump, care a fost deja pus sub acuzare de două ori anul acesta, cu un posibil al treilea rechizitoriu, a devenit favorit la pariuri pentru a câștiga nominalizarea republicană, în timp ce reduce diferența față de președintele Joe Biden în șansele alegerilor prezidențiale. Așadar, dacă în urmă cu mai multe luni Joe Biden avea o cotă de 2.50 de a câștiga alegerile și Donald Trump 3.00, acum situația s-a îmbunătățit pentru trump. Potrivit presei din Las Vegas, există deja case de pariuri unde cotele sunt aproape identice, în timp ce șansele ca Trump să fie candidatul republican e de 1.40.