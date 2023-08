Mesajul lui Donald Trump după ce s-a predat la o închisoare din Atlanta: ”O parodie de justiție!”

Între timp, Elon Musk i-a redeschis calea lui Trump de a posta pe X (fostul Twitter). Drept dovadă, Trump a revenit pe această rețea de socializare după mai bine de doi ani, făcând referire la faptul că s-a predat la închisoarea din Fulton, Atlanta. Donald Trump s-a plâns că e o victimă a sistemului și a promis că nu va abandona lupta pentru a ajunge din nou președinte.

Mesajul lui Donald Trump după ce s-a predat la o închisoare din Atlanta

”Astăzi, la închisoarea notorie pentru violenţă din comitatul Fulton, Georgia, am fost ARESTAT, în ciuda faptului că nu am comis nicio infracţiune. Dar, astăzi, am intrat în bârlogul leului cu un mesaj simplu în numele întregii noastre mişcări: Nu voi renunţa niciodată la misiunea noastră de a salva America”, a scris Trump.

(actualmente X) era în 8 ianuarie 2021, când anunța că nu va participa la învestirea președintelui Joe Biden. Se pare că echipa de campanie a lui Donald Trump a decis să vândă tricouri cu fotografia de la închisoare a fostului președinte cu mesajul ”NEVER SURRENDER!”.

Donald Trump s-a prezentat la închisoarea din Fulton, Atlanta, pentru a se conforma ca inculpat în cel de-al patrulea dosar penal deschis pe numele său. De data aceasta e vorba despre efortul său de a anula pierderea alegerilor din 2020 în statul Georgia. Donald Trump a petrecut în închisoare doar 20 de minute, pentru că a fost de acord să plătească o cauțiune de 200.000 de dolari.

Mai mult, Trump s-a angajat să nu folosească rețelele de socializare pentru a viza co-inculpați sau martori în dosar. Procurorul districtual Fani Willis a fost luată în vizor de trumpiști, femeie fiind cea care l-a pus pe Trump sub acuzare în acest dosar, alături de 18 alte nume. ”Închideţi-o pe Fani!”, a fost scandarea favorită a susținătorilor lui Donald Trump.

la închisoarea din comitatul Fulton, documentele indicând înălțimea și greutatea lui Trump. Trump a fost înregistrat drept deținutul nr. P01135809, conform presei din SUA. După aproximativ o oră și jumătate, Donald Trump a părăsit statul, însă nu înainte de a anunța că ”nu a făcut nimic greșit” și că are de-a face cu ”o parodie de justiție”.

Specialiștii au analizat fotografia lui Donald Trump de la închisoare, remarcând faptul că acesta a vrut să pară ”sfidător” și a refuzat să zâmbească. Donald Trump e acuzat în dosarul din Georgia că a făcut presiuni asupra oficialilor statului pentru a anula victoria lui Joe Biden la alegerile din 2020.

Conform legii din Georgia, ca Trump să fie declarat vinovat ar trebui ca un juriu format din 12 persoane din comitatul Fulton să fie unanim de acord că acesta e vinovat. Dacă juriul nu poate ajunge la un astfel de verdict, judecătorul poate declara anularea procesului, conform presei din SUA.

Contestatarii lui Donald Trump nu ar trebui să se entuziasmeze prea tare, pentru că acest proces ar putea dura foarte multă vreme, în condițiile în care selecția juriului poate dura luni de zile. Mai mult, chiar dacă va pierde, Donald Trump are șansa să solicite un nou proces.