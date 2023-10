Donald Trump l-a ironizat iar pe Joe Biden, după ce actualul președinte SUA a luat o decizie surprinzătoare: “Aștept scuzele sale”

Donald Trump l-a șicanat pe președintele Joe Biden în mediul online, după ce acesta din urmă a decis să permită construirea unei noi secțiuni din controversatul zid de la frontiera cu Mexicul.

Donald Trump, încă un motiv pentru care să îl ironizeze pe Joe Biden

Măsura este prima utilizare de către administrația Biden a unei puteri executive folosite adesea de Trump pentru a finanța .

“Își va cere Joe Biden scuze față de mine și față de America pentru că a durat atât de mult să se pună în mișcare și pentru că a permis ca țara noastră să fie inundată cu 15 milioane de imigranți ilegali, din locuri necunoscute?”, a scris Trump, joi, într-o postare pe Truth Social, citată de . “Voi aștepta scuzele sale!”

“E atât de interesant să îl văd pe Crooked Joe Biden încălcând toate legile de mediu pentru a dovedi că am avut dreptate când am construit 900 de kilometri (în narațiune se afirmă incorect 724!) de zid de frontieră nou-nouț și frumos”, a scris Trump. “Așa cum am declarat de multe ori, de-a lungul a mii de ani, există doar două lucruri care au funcționat în mod constant, roțile și zidurile!”

În timpul președinției sale, Trump a deturnat miliarde de dolari din fondurile pentru apărare și construcții militare către construirea unui zid, un punct central al campaniei sale din 2016. El a fost apoi forțat să folosească în schimb puterile de urgență, după ce Congresul a refuzat să finanțeze integral proiectul.

Zidul lui Biden, o întoarcere la politica de imigrație de dinainte de Trump

La scurt timp după ce și-a început mandatul în 2021, Biden a anulat starea de urgență declarată de Trump la granița de sud și a redus ulterior proiectele pentru construirea zidului. Fondurile au fost redirecționate către scopul lor inițial sau către repararea daunelor aduse mediului în urma construirii zidului.

Trump și-a propus să construiască un zid de-a lungul întregii frontiere sudice – o întreprindere pe care mulți experți în imigrație au denunțat-o la vremea respectivă ca fiind un consumator de resurse care nu ar fi eficient în atingerea obiectivului declarat al fostului președinte de a ține migranții afară.

Până la plecarea sa din funcție, fuseseră construiți doar 84 de kilometri de zid acolo unde nu existase o barieră înainte. Cu toate acestea, reținerile de migranți au crescut sub Trump, scăzând în timpul pandemiei, pentru ca în primăvara anului 2021 să urce din nou.

Administrația Biden nu își propune chiar să termine treaba pe care a început-o Trump. Dar acest proiect de zid la frontieră este mult mai limitat și este în conformitate cu ceea ce autoritățile americane de imigrare au făcut timp de decenii, fiind “atente în a decide unde ar avea sens să existe bariere”, a declarat Doris Meissner, fost comisar al Serviciului de Imigrare și Naturalizare de atunci.

Dar ea a mai spus că astfel de bariere pot doar “suplimenta sau completa alte măsuri de aplicare a legii”. Orice eforturi serioase de reducere a numărului de migranți care ajung la granița sudică ar trebui să includă și cooperarea cu țările care trimit migranți, precum și creșterea resurselor pentru procesarea migranților care are loc dincolo de graniță, a mai spus Meissner.

32 de kilometri de zid

Administrația președintelui american Joe Biden va construi o nouă secțiune a zidului de frontieră în sudul Texasului, în încercarea de a opri creșterea nivelului de imigrație. Aproximativ 32 de kilometri vor fi construiți în districtul Starr, de-a lungul graniței cu Mexicul, unde autoritățile raportează un număr mare de treceri ilegale.

Anunțul construcției a fost publicat joi în Registrul Federal. Informarea descrie zona ca fiind una în care agenții Patrulei de Frontieră au observat un număr mare de persoane care traversează între porturile de intrare.

“În prezent, există o nevoie acută și imediată de a construi bariere fizice și drumuri în apropierea frontierei Statelor Unite pentru a preveni intrările ilegale în Statele Unite”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, potrivit anunțului citat de .

Potrivit unei propuneri a Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA, barierele vor consta în borne mari încastrate într-o bază de beton, precum și în porți, camere de luat vederi și echipamente CCTV.

Președintele Joe Biden a precizat că avansează cu reticență în ceea ce privește construcția zidului, pentru a respecta fondurile alocate de Congres în 2019. El a spus că a încercat și nu a reușit să convingă Congresul să redirecționeze fondurile pe care le-a alocat pentru construcția zidului în sudul Texasului.

“Banii au fost alocați pentru zidul de la graniță. Am încercat să îi fac să îi realoce, să redirecționeze acei bani. Nu au făcut-o. Nu au vrut.

Între timp, legea nu prevede nimic altceva în afară de faptul că trebuie folosiți banii pentru ceea ce au fost alocați. Eu nu pot opri acest lucru”, a declarat el. Întrebat apoi dacă crede că zidurile de frontieră funcționează. Biden a răspuns: “Nu”.

Trump nu ratează nicio ocazie de a-l ironiza pe Biden

Fostul președinte nu pierde nicio ocazie de a lua în derâdere pe scenă și de a pune la îndoială capacitatea acestuia de a mai exercita un mandat de președinte.

A făcut-o și în urmă cu o săptămână, în timpul unui discurs susținut la convenția Partidului Republican din California. Trump a pus sub semnul întrebării capacitatea mentală și fizică a lui Biden de a mai îndeplini încă un mandat de președinte. El a spus că președintele, în vârstă de 80 de ani, pare adesea pierdut și confuz în public, nereușind să găsească drumul de pe scenă după ce a ținut discursuri.

Trump a imitat ieșirile ciudate de pe scenă ale lui Biden, pretinzând că este dezorientat și că nu poate localiza scările din spatele podiumului. El s-a învârtit în cerc, s-a apropiat de perete și a aruncat mâinile în sus, disperat, în timp ce mulțimea râdea și aplauda.

“Unde naiba mă aflu?”, a exclamat Trump. “Nu am mai văzut niciodată această scenă stupidă. Nu am văzut-o niciodată. Dar dacă merg spre stânga este o scară și dacă merg spre dreapta este o scară”, a adăugat el, imitându-l pe Biden.

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣 — Benny Johnson (@bennyjohnson)

Trump pare că se referea la un incident din octombrie anul trecut, când Biden a ținut un discurs în Pittsburgh în sprijinul senatorului John Fetterman. După ce și-a terminat discursul, Biden s-a întors spre dreapta, apoi a schimbat brusc direcția și a arătat spre stânga, în timp ce mormăia ceva în arbă.

Nu a fost singura dată când Biden a avut probleme la ieșirea de pe scenă. În luna iunie a acestui an, el s-a împiedicat și a căzut la pământ după ce i-a felicitat pe cadeții absolvenți la Academia Forțelor Aeriene din Colorado. El s-a ridicat rapid și a spus că s-a împiedicat de un sac de nisip de pe scenă. Mai târziu, în aceeași zi, Biden s-a lovit cu capul de cadrul ușii elicopterului Marine One în timp ce ajungea la Casa Albă.