Ce s-a întâmplat în Donbas la scurt timp după ce Vladimir Putin a semnat pentru independența regiunilor Doneţk şi Lugansk

Criza din estul Europei a intrat într-o nouă etapă. Președintele Vladimir Putin a semnat luni seară decretele de recunoaștere a independenței republicilor separatiste Donețk și Lugansk din Ucraina.

Dacă Occidentul a reacționat printr-o serie amplă de , în regiunea Donbas lucrurile au căpătat un aspect festiv.

La doar câteva minute după ce Vladimir Putin a recunoscut independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk, pe străzile din aceste zone s-au putut observa focuri de artificii.

Pe site-urile de socializare au apărut mai multe filmări cu susținători ai Rusiei. În clipuri apar mai multe persoane care arborează steaguri ale Rusiei pe străzi.

Fireworks light up the sky in Donetsk after the Russian President signed a decree recognising the Regions Independence .

