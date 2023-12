Dorian Popa, anunț neașteptat, cu probe, după ce a condus drogat!

Dorian Popa a publicat o probă care arată că s-a ținut de cuvânt. Mai precis, Johnuțul a vrut să le arate oamenilor că nu au fost vorbe în vânt când a zis că va renunța la substanțele interzise.

Dorian Popa le-a arătat fanilor că a renunțat la droguri

a prezentat un buletin recent de analize prin care le închide gura cârcotașilor, dovedind că este curat ca lacrima, căci a avut rezultate negative la toate substanțele pentru care i s-au recoltat probe de sânge.

ADVERTISEMENT

Dorian Popa la volan, pe 27 octombrie 2023, cântărețul fiind doar în lenjerie intimă la volan. A trecut mai bine de o săptămână până când bărbatul și-a făcut mea culpa într-un vlog.

A recunoscut atunci că a greșit. De asemenea, a promis că se va îndrepta, lucru de care pare că se ține, având în vedere cea mai recentă postare a sa. „În viață, unii aleg să se bată cu pumnii, alții aleg să se bată cu mintea. Parcă aș alege varianta a doua, zic. Cu Dumnezeu înainte, asumat și conștientizându-ne greșelile”, este făcute, prin care îi pune la zid pe hateri.

ADVERTISEMENT

Imaginea lui Dorian Popa a avut destul de mult de suferit în urma episodului din 27 octombrie. Pe lângă situația prin care a trecut, nevoit fiind să dea cu subsemnatul la poliție, a rămas și fără iubită.

Influencerul și-a cerut iertare urmăritorilor pentru exemplul dat

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc. Am greșit indiscutabil. Nu am circumstanțe atentuante. Am dat un exemplu negativ.

ADVERTISEMENT

Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele actiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție.

Lucru pe care îl regret. Am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, este mesajul cu care Dorian Popa a ieșit în față pe 7 noiembrie, cel prin care a recunoscut tot.