Dorian Popa, surpriză costisitoare. Cum și-a găsit mașina lovită în parcare

Dorian Popa este un împătimit al automobilelor. Nu se ferește să scoată din buzunar sume impresionante, iar mașinile pe care le-a avut până acum au fost modificate după bunul lui plac. Însă, chiar și el mai are parte de surprize neplăcute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actuala mașină a lui Dorian Popa este un veritabil “monstru” pe 4 roți. Este vorba, mai precis, despre un Mercedes GLE 53 AMG. Are 435 de cai putere și poate atinge 250 de kilometri pe oră. Prețul acestui bolid pornește de la 100.000 de euro, în funcție de dotări.

Din păcate pentru Dorian Popa, se pare că un șofer neatent i-a produs o pagubă destul de costisitoare. Cineva i-a lovit mașina în parcare, apoi a dat bir cu fugiții. Cântărețul și-a dat seama că este ceva în neregulă și a dus rapid bolidul la verificări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dorian Popa și-a găsit mașina lovită în parcare

I s-a părut că este ceva ciudat cu mașina, apoi a aflat de la specialiști că fusese lovită în partea frontală. Artistul a filmat un vlog, postat pe contul lui de Youtube, în care a povestit tot ce s-a întâmplat, de fapt.

“Aseară, când am plecat de la sală, am constatat că mașina dă o eroare necunoscută. Voi știți foarte bine că fratele vostru a mai avut probleme cu ciorchinii din bord, dar aseară apăruse una nouă. Ce credeți? Nu era o eroare nouă, ci o faptă care tocmai s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Și nu îmi dau seama cum, pentru că eu n-am făcut nimic. Este posibil să se fi întâmplat chiar în parcare, aseară, la sală. Eroarea, care vorbea despre camera mașinii, este din faptul că această stemă a fost spartă. Nu îmi dau seama cum a fost spartă, grila pare în regulă. Este clar că cineva mi-a lovit mașina în parcare.

Trebuie să mergem să deschidem un dosar de daună. Mi-a venit să plâng când am văzut. A fost spartă și s-a și dus înapoi. Îmi stă inima în loc, mă ia durerea de cap. Când am încercat să deschid capota, am conștientizat că ceva s-a întâmplat atât de puternic încât s-a rupt și manetuța asta, de nu mai puteam să o deschid”, a mărturisit Dorian Popa, în vlog.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu fosta mașină a artistului

Înainte să ajungă la volanul bolidului de acum, Dorian a condus o altă mașină de care a fost foarte mândru. Este vorba despre un BMW X6, pe care l-a cumpărat în anul 2018. Acel automobil a fost pregătit cum trebuie și apoi a fost scos la vânzare.

„Mergem să luăm mașina pentru ultima oară. După care nu o s-o mai vedem. Parcă mă încearcă așa niște fiori, un sentiment ciudat, pentru că bă, e mașina alături de care am petrecut cele mai multe peripeții, este mașina pe care voi o cunoașteți cel mai bine; pentru că deși am avut și alte mașini înainte, ele nu erau atât de prezente pe YouTube, nu eram atât de atașat de ele“, a povestit atunci Dorian Popa, pe InstaStory.

ADVERTISEMENT