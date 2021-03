De ce afecțiune suferă Dorian Popa. Artistul și-a dezvăluit secretul

De ce afecțiune suferă Dorian Popa? El este un tip extrem de deschis, dar abia acum a dezvăluit un secret la care se așteptau puțini. Este vorba despre o afecțiune mai rar întâlnită, care i-a schimbat viața. Dorian a fost invitat în podcastul lui George Buhnici de pe Youtube.

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. A devenit celebru în serialul Pariu cu Viața de la ProTV, apoi și-a continuat cariera ca actor, dar și cântăreț. În ultimii ani însă, a dat marea lovitură și pe Youtube.

Este unul dintre cele mai urmărite vedete din țara noastră în mediul online. Acest lucru îi aduce o sumă frumoasă de bani anual, în jur de 500.000 de euro, după cum recunoștea chiar el.

De ce afecțiune suferă Dorian Popa

Artistul a povestit, în podcastul lui George Buhnici, că este discromat. Acest lucru i-a schimbat viața, dar Dorian are norocul unei iubite care îl ajută zilnic să depășească problemele apărute din cauza diagnosticului primit: discromatopsie. Nici la școală nu a lăsat acest lucru să îl afecteze, drept dovadă stând media de la Bacalaureat al lui Dorian Popa: 9,83.

“Tu îți imaginezi că, pe lângă toate astea, eu mai sunt și discromat? Râzi cu mine prin oraș. Mai am din alea, cu ‘ce frumoși sunt adidașii ăștia portocalii’ și-s galbeni. Sau, de multe ori întreb, ce culoare e aia? Ca să nu mai… Am învățat hainele, am învățat culorile. Dar dau și greș de multe ori, în sensul că o să mă vezi…

Dacă o să mă vezi odată cu adidași lime cu ceva (n.r. haină) galben, să știi că eu ori am văzut totul galben, ori am văzut totul lime. De cele mai multe ori e nevastă-mea care mă ajută și acum pot să spun că sunt la fericitul procent de 99% din haine învățate”, a spus Dorian Popa.

Ce este, de fapt, discromatopsia

Conform celor de la Sfatul Medicului, afecțiunea de care suferă Dorian Popa este una care duce la alterarea modului în care sunt percepute culorile. Discromatopsia poate fi de două feluri: congenitală sau dobândită. În cazul primei, bărbații sunt mai afectați decât femeile.

Artistul nu a menționat dacă este vorba despre discromatopsie congenitală în cazul lui și dacă acesta este unul dintre motivele pentru care nu a făcut încă un copil, dar a recunoscut în alt podcast că se teme cel mai mult de ceea ce va aduce ziua de mâine.

“Deocamdată îmi este frică. Nu știu de ce. Cred că de frica zilei de mâine. Carierele noastre sunt efemere. Frica de eșec este unul dintre cei mai motivatori factori din viața mea. Mă uit la cariere care au cunoscut eșecul din domeniul în care activez eu și mă apucă bâțul. Cu siguranță, în momentul în care apare un copil într-o familie se schimbă prioritățile.

Știindu-mă că muncesc de luni până luni, de dimineața până noaptea, și la fel și soția mea, deocamdată suntem așa… Dacă va fi să apară copilașul cu siguranță se va întâmpla actul căsătoriei. Ne dorim să aibă o familie care să poarte același nume”, a povestit Dorian Popa, despre apariția unui copil în viața lui, în podcastul lui Cătălin Măruță.