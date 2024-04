după golul impecabil marcat de Maciel. Gălățenii au dominat partida de acasă și cu cele trei puncte au urcat pe primul loc în play-out-ul SuperLigii. După victoriile din Cupă și din campionat, Dorinel Munteanu așteaptă acum noi investitori la echipă.

Dorinel Munteanu așteaptă investitori după Oțelul – U Cluj 1-0: “Sper să se concretizeze telefoanele”

După meciurile câștigate cu U Cluj ale celor de la Oțelul Galați, Dorinel Munteanu a dezvăluit că au început să sune telefoanele de la investitori care vor să ajute clubul financiar.

Antrenorul gălățenilor speră ca aceste convorbiri să se concretizeze și mărturisește că planurile formației de la Galați sunt mult mai mari. Pe măsura bugetului, Dorinel Munteanu promite obiective mărețe.

“Sunt bucuros și felicit echipa. Am avut un program infernal și mai avem două jocuri într-o săptămână. Am știut adversarul și am dominat. Sper să continuăm cu rezultatele pozitive.

Am mers pe continuitate. M-am gândit să fac câteva schimbări, dar am făcut doar una. Le-am dat șansa celor de joi care nu au făcut o partidă bună, să facă acum un meci mai bun.

Am făcut un meci bun și am câștigat cele trei puncte. Mă așteptam la un stadion mai plin. Maciel este un jucător bun și important pentru noi. A marcat golul victoriei, dar toată echipa a fost într-o notă foarte bună.

Am avut ceva semnale de la oameni care vor să ajute și s-au bucurat pentru noi. Din punct de vedere financiar am primit câteva telefoane și sper să se concretizeze. Obiectivele noastre nu se vor opri aici. Dacă vom putea să ne permitem, vom avea obiective mai mari”, a spus Dorinel Munteanu după victoria cu U Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău după înfrângerea cu Oțelul: “Nu am avut curaj și am fost dominați”

“Ar fi fost greu să înscriem dacă noi nu câștigăm duelurile. Nu am avut curaj să depășim adversarul. În zonele laterale nu au plecat pe spații, au jucat cu spatele.

Am ajuns cu foarte puțini jucători în careu, a fost foarte greu să marcăm. Am jucat cu același 11 și am fost dominați. Au fost mai buni decât noi.

E o situație pe care trebuie să o gestionăm foarte bine. E o situație delicată, nu disperată. Nu sunt aici să găsesc vinovați. Alte echipe au mai puține puncte.

Mai avem 4 jocuri și trebuie să schimbăm ceva, atitudinea, concentrarea, trebuie mai multă foame. În timpul jocului trebuie să avem mai multă personalitate.

Nu am fost deloc mulțumit. După meciul de Cupă puteam să intrăm în prelungiri. Azi nu am avut ritm, am fost greoi. Am schimbat niște jucători. Am crezut că venim cu prospețime. Ceva nu e clar”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.

Antrenorul celor de la U Cluj a mai discutat și despre la finalul meciului. După un contact cu un apărător de la Galați, mijlocașului a început să îi curgă sânge din nas: “Am sunat la spital. Nu e foarte grav. Așteptăm să vedem ce are”.