Dorinel Munteanu a fost întrebat despre transferul-șoc anunțat duminică de presa din Turcia. , în prezent la Alaves. Antrenorul Oțelului Galați a comentat posibila mutare după victoria echipei sale, .

Dorinel Munteanu: „Ianis Hagi merită mai mult respect din partea lui Edi Iordănescu”. Ce a spus despre transferul la Galatasaray

Ianis Hagi este împrumutat de Alaves de la Rangers până la finalul sezonului. Internaționalul român urma să se întoarcă în Scoția la finalul sezonului, însă presa din Turcia vine cu o altă variantă. Fiul lui Gică Hagi ar fi fost transferat de Galatasaray de la Rangers.

Dorinel Munteanu este convins că o eventuală mutare a lui Ianis Hagi la Galatasaray ar fi un plus pentru naționala României. Totodată, cel mai selecționat fotbalist român la națională i-a atras atenția selecționerului Edi Iordănescu.

”Eu cred că Ianis Hagi merită mai mult respect, mai multă atenție din partea selecționerului României (n.r. Edi Iordănescu), chiar dacă a avut un moment greu la Alaves.

Pentru mine, Ianis Hagi este un jucător decisiv. Dacă va ajunge la Galatasaray și va juca, va fi un plus important pentru echipa națională”, a declarat Dorinel Munteanu, la finalul meciului FC U Craiova – Oțelul Galați (1-2).

Dorinel Munteanu, mulțumit de victoria din Bănie: „Am avut în față o echipă puternică”

Oțelul Galați a urcat în clasament după victoria extrem de importantă de pe terenul celor de la FC U Craiova. Moldovenii au învins în Bănie, scor 2-1 și au urcat până pe locul 3 în play-out. Dorinel Munteanu s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi.

”Sunt mulțumit de joc. Am avut în față o echipă puternică, cu jucători valoroși individual. Știam că trebuie să stăm foarte bine organizați ca să anihilăm calitățile lor.

În ambele reprize ne-am creat multe ocazii. Am câștigat 3 puncte meritate. După ratarea penalty-ului (n.r. în minutul 31 de către Juri Cisotti) am avut 10 minute de confuzie, perioadă de timp în care am și primit golul.

A fost o greșeală colectivă la acea fază. Jonathan Cisse ‘și-a spălat păcatele’ cu acea execuție. Din zona lui a plecat Bauza și a marcat”, a mai spus Dorinel Munteanu.