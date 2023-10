Dragomir are pensie de nabab. A dezvăluit cu gura lui cât primește lunar

Dumitru Dragomir este cunoscut pentru rolul de președinte pe care l-a avut în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal. Însă, Nea Mitică a mai ocupat și alte funcții de-a lungul carierei sale profesionale. Fostul șef LPF a fost președinte de club, parlamentar, iar în prezent este și om de afaceri. Dragomir a dezvăluit câți bani primește lunar din pensie.

Dumitru Dragomir a dezvăluit cât are pensie

. Fostul președinte LPF susține că primește în jur de 4000 de euro pe lună, în urma activității profesionale. Nea Mitică este și un om de afaceri de succes care activează, în mod special, în domeniul imobiliarelor. Fostul șef al ligii a mărturisit că nu ia niciun ban din firmele pe care le deține și se întreține doar din pensie.

ADVERTISEMENT

“Bani de-o parte nu am, pentru că mi-am asigurat bătrânețea prin pensie. Eu am plătit 6000 de dolari în fiecare lună la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adăugată la pensia de la parlament care e tăiată deocamdată, dar începe să curgă, așa am înțeles.

Mi-am asigurat pensia și nu mai am nevoie de niciun ban. Îți mai dau ceva în premieră. Eu am trei societăți făcute în 1989. Cum am ieșit de la arest, pentru că pe mine m-au ținut 7 luni acolo. M-am judecat și m-au achitat, pentru că eu nu aveam nicio vină. După ce am ieșit, am făcut trei firme. Toate de succes. Aia cu presa, construcțiile și hotelul.

ADVERTISEMENT

Jur că nu am luat un leu din nicio firmă. De 32 de ani. Nici salariu, nici prime, nimic, nimic. Am plătit taxe la stat și am dezvoltat mai departe firmele, să rămână copiiilor și nepoților mei. Dar eu, Mitică Dragomir, nu am luat un salariu sau o prima sau ceva din firmele astea. Niciodată, niciun leu. Acum vreo 5-6 ani le-am trecut pe numele fiului meu”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

Dumitru Dragomir nu este impresionat de cel mai nou transfer al lui Gigi Becali

Fostul președinte LPF nu este impresionat transferul făcut e Gigi Becali. și a explicat și motivul pentru care crede acest lucru. Nea Mitică este de părere că presiunea este foarte mare pe fostul jucător de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Lasă-mă să nu fiu foarte încântat. Nu știu dacă se mulează pe jocul FCSB-ului. Jocul FCSB-ului este foarte dificil. Aici fiecare vrea să facă mai mult, nu au un joc de concepție și de pase într-un sistem tactic. Ei joacă din talent.

În momentul când încep să joace și pe idei tactice, nu le mai stă nimeni în cale. Sunt jucători talentați. Nu l-ai văzut pe Tavi Popescu la naționala lui Pancu. Vai de mine!

ADVERTISEMENT

(n.r. nu ești dat pe spate de transferul lui Rotariu la FCSB?) Nu, dar e jucător bun, serios, cuminte. De-asta mi-e frică (n.r. presiune). Îl strivește și Gigi, dar și spectatorii. Când îți trage Gigi vreo două, uiți cu buletinul în mână cum te cheamă. E foarte greu, greu, greu de jucat la FCSB”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ e una dintre cele mai vizionate emisiuni din spațiul online. Nea Mitică și Horia Ivanovici vă așteaptă în fiecare luni, de la ora 13:15, doar pe FANATIK.RO. Apoi, podcastul va putea fi urmărit în premieră, miercuri, pe YouTube și Facebook, de la ora 10:30.

Mitică Dragomir, despre pensie și afaceri