Dragomir și Cârțu, după imaginile cu Becali cărând crucea la marșul religios: „A speriat dracii”

Dumitru Dragomir și Sorin Cârțu, două dintre personajele din fotbalul românesc care îl cunosc foarte bine pe Gigi Becali, au comentat . Finanțatorul din SuperLiga a organizat un marș religios, ca răspuns pentru marşul Bucharest Pride demarat de comunitatea LGBTQIA+ din România.

Dumitru Dragomir a comentat imaginile cu Gigi Becali cărând crucea la marșul religios: „Să știi că a speriat dracii”

Gigi Becali, alături de mai mulți preoți, a mers pe Calea Victoriei cu o cruce imensă în mână și a sfințit străzile pe unde comunitatea LGBTQIA+ din România a organizat marșul Bucharest Pride. și a dezvăluit că nu s-a amuzat pe seama acestora.

„Oracolul din Bălcești” consideră că Gigi Becali ajută foarte mult biserica și ortodoxia prin aceste manifestări publice. „El să știi că a speriat dracii. Erau câțiva draci pe lângă el. I-a speriat și pe ăia și pe ceilalți care i-a arătat televiziunea în mirese și în nu știu ce. El s-a exprimat foarte plastic. ‘Nu am nimic cu… eu cu dracii am. Eu am venit să speri dracii’. Pentru opinia publică nu e de râs.

(n.r. când l-a văzut pe Gigi Becali cu crucea) N-am râs. De Gigi Becali nu trebuie să râzi, are alte drăcii, dar când e plecat pe zona de ortodoxie nu e de râs. N-ai văzut și preoții, sunt în joc de glezne în jurul lui. Bine, îi și plătește bine. (n.r. te-ai mirat?) Pentru el este un lucru normal, pentru noi este ceva specific.

„Îl felicit pentru chestia asta”

Cântând, citind dintr-o carte sfântă a unui duhovnic priceput în ale ortodoxiei. Sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem, dar Gigi le stăpânește. (n.r. a făcut din suflet?) Categoric. Lui Gigi îi mai trebuie reclamă? Ăsta are marketingul înnăscut în el. Fac pariu pe cât vreți că a făcut 100% din credință. Îl cunosc așa de bine.

(n.r. face rău prin manifestările acestea publice?) Nu. Ajută foarte mult biserica. Îl felicit pentru chestia asta. Ajută și ortodoxia. Din toți miliardarii țării ai auzit pe cineva dând ceva? Este un iubitor de Hristos. Alții fac pentru reclamă, el nu. Și eu am crezut prima dată, dar după l-am cunoscut”, a declarat Dumitru Dragomir, la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Sorin Cârțu sare în apărarea lui Gigi Becali: „Nu văd de ce sunt comentarii împotriva lui”

Sorin Cârțu a comentat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI imaginile de pe Calea Victoriei cu Gigi Becali. Fostul președinte al Universității Craiova nu înțelege de ce patronul FCSB-ului este criticat. Legenda oltenilor consideră că Becali are dreptul să organizeze un marș religios, la fel cum comunitatea LGBTQIA+ a organizat marșul Bucharest Pride.

„De la marșul religios? Am văzut niște comentarii și critici. Care este problema? El și-a făcut ceea ce crede el, pe cuvânt dacă eu sunt ironic. El are credința asta și împreună cu preoți a făcut un marș religios. Ceilalți au făcut un marș care îi privește pe respectivi. Nu comentez eu situația lor. Dar nu văd de ce sunt comentarii împotriva lui Becali.

A făcut o chestie bună, zic eu. Prin credința lui și crezul lui în viață. L-a pus în aplicare. Cu declarațiile nu sunt de acord. Trebuia să facă acest marș fără să facă declarații de ce fac ceilalți marșul respectiv. (n.r. l-ai văzut cu crucea?) Da, omul e credincios. Bravo lui. Nu am văzut imaginile, am citit. Cum ăia au dreptul să facă un marș, a cerut și el dreptul să facă un alt marș, un marș religios.

Nu sunt de acord cu declarațiile lui, cu comentariile lui. Lasă-i pe ei în lumea lor, n-ai ce să le faci, tu ești în lumea care crezi tu că este normală. Nu știu asta că umbli cu cruce și invoci pe Iisus Hristos, care este personalitatea numărul 1 a creștinității. Să fii și tu tot ca el, nu cred. Atunci o iei razna”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.