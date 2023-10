Dragoș Bon, despre atmosfera la Universitatea Craiova – FC Botoșani 5-1: “Lumea a fost destul de ostilă”

scor 5-1, după un meci în care moldovenii nu au existat pe teren. Victoria este una foarte importantă pentru olteni.

Dragoș Bon, după victoria cu FC Botoșani

Dragoș Bon, antrenorul oltenilor, a analizat victoria echipei sale, spunând că jucătorii săi aveau nevoie de acest rezultat.

”E o victorie așteptată, aveam nevoie ca de aer de ea. Ne bucurăm că am marcat cinci goluri, iar băieții și-au recăpătat moralul. Nu e ușor să joci în fața suporterilor, lumea a fost destul de ostilă. Îi înțelegem, mă bucur că băieții s-au mobilizat. Noi eram obișnuiți ca publicul să ne împingă de la spate.

Mă bucur pentru Marian Danciu, așteptam acest gol. I-am spus că simțeam că va marca. Avea nevoie să își încununeze cu un gol evoluțiile din ultima perioadă.

Schimbarea lui Căpățînă nu a fost neapărat pentru poziționarea defectuoasă, dar avea un cartonaș galben, era un jucător care îi poate pune probleme și fost ca o măsură de prevenție. Căpățînă e un jucător inteligent, care se adaptează la ceea ce îi cerem.

Ca orice jucător, când trece prin momente dificile, e greu să își revină, dacă și suporterii sunt ostili. A fost o modificare din punct de vedere tactic. Andrei trebuie să vină pe început de joc cu acea presiune, cu acea viteză. Îmi doresc ca el să depășească acest moment, să marcheze și să fie cel pe care îl cunoaștem.

Mitriță e unul dintre jucătorii importanți ai campionatului, când el are evoluții bune, e un plus pentru echipă, dar încercăm să nu creăm o dependență.

Cred că ne trebuie continuitate, un parcurs bun, să arătăm atitudine, să avem rezultate și atunci suporterii vor veni alături de noi”, a declarat Dragoș Bon la finalul partidei.

Mitriţă, despre protestele suporterilor

Suporterii echipei fiind nemulțumiți de atitudinea jucătorilor din ultima perioadă. Mitriţă a analizat protestele lor.

”E normal să fie supărați, veneam după două rezultate care nu ne ajută. E normal să fie supărați, dar trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să fie alături de noi, nu mai putem întoarce ce a fost.

Trebuie să aibă încredere în echipă, în antrenor, în tot ce se întâmplă aici. Se vede că jucăm fotbal, se văd traseele pe care le lucrăm. Nu au de ce să nu aibă încredere în Mister.

Nu mi se pare corect, suporterii trebuie să fie aproape de echipă. Toți vrem să câștigăm, nu e unul care vrea să piardă”, a spus Alex Mitriță.

Jucătorii de la Botoșani sunt dărâmați

În schimb, la FC Botoșani nu este liniște. Eduard Florescu, fost jucător la Universitatea Craiova, s-a plâns de situația în care este echipa lui, spunând că doar jucătorii sunt de vină pentru forma proastă a echipei.

”O înfrângere rușinoasă, ce contează că am marcat, nu contează. Am arătat.. nu îmi găsesc cuvintele după 5-1. Am fost toți o apă și un pământ și mi-e foarte rușine.

Dacă nu ne schimbăm cu toții, tot așa se va întâmpla, pentru că de la meci la meci, hai să ne antrenăm, să câștigăm, rămânem doar cu încurajările, nu se vede nicio schimbare la nimeni, nici la mine, la absolut nimeni. Nici nu știu ce să spun, mi-e foarte rușine, cu greu am venit la interviu.

Ce să se întâmple? Vă spun sincer, mă simt groaznic, mi-e rușine să ies pe stradă, îmi vine să intru în pământ după un asemenea rezultat, nu am mai trăit așa ceva niciodată. Chiar nu știm ce vom face.

De la noi, de la jucători! Putem să schimbăm o sută de antrenori, noi suntem de vină! Au venit antrenori, s-au schimbat, noi am rămas, înseamnă că e vina la noi. Poate să vină și Mourinho, ce să ne facă, să ne schimbe picioarele? Mă simt ‘jenibil’, îmi e rușine!”, a declarat Eduard Florescu la finalul meciului.